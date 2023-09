Verkehrsunfälle häufen sich auf dem Zeppelindamm in Bochum

Auf dem Zeppelindamm in Bochum ereignen sich viele Verkehrsunfälle, hier am 18. Juli 2023.

Bochum. Die Zahl der teils schweren Unfälle auf dem Zeppelindamm in Bochum reißt nicht ab. Die Ursachen reichen von überhöhtem Tempo bis Unachtsamkeit.

Es gab zuletzt mehrere teils schwere Verkehrsunfälle auf dem Zeppelindamm in Bochum, auf dem teils 70, teils 50 km/h erlaubt sind. Darunter ein Unfall am Abend des 1. Juli 2023 mit acht teils schwer verletzten Personen. Das wirft viele Fragen auf, auch zur Ursache und zum weiteren Vorgehen. Denn trotz vieler Unfälle zählt diese stark befahrene Verkehrsachse laut Polizeistatistik nicht zu den Unfallschwerpunkten in Bochum.

Teils sehr schwere Unfälle auf Zeppelindamm in Bochum

Rückblickend auf die letzten Monate fällt der Unfall am 1. Juli auf: Der 24-jährige Autofahrer als Unfallverursacher steuert einen schweren Pickup, ein VW Amarok (bis zu 224 PS). Und fährt mit offenbar deutlicher überhöhter Geschwindigkeit als den erlaubten 70 km/h bei roter Ampel über die Kreuzung an der blauen Fußgängerbrücke. Er stand laut Polizei wohl unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol.

Viele Verletzte auf dem Zeppelindamm in Bochum

Frontal prallt er dabei auf das Auto einer 34-Jährigen, die bei Grün zeigender Ampel aus Richtung Varenholzstraße in Richtung Zollstraße fahren wollte. Durch die Kollision des sich überschlagenden VW Amarok wurde noch ein weiteres Fahrzeug erfasst, dessen Insassen auch verletzt wurden.

Januar 2023: Ein 51-jähriger Autofahrer gerät auf dem Zeppelindamm in Richtung Wattenscheid rund 150 Meter vor der Kreuzung Preins Feld in den Gegenverkehr, streift einen Pkw und kollidiert anschließend mit dem entgegenkommenden Pkw einer 23-Jährigen.

Auch am 18. Juli 2023 kracht es an der Kreuzung Zeppelindamm/Varenholzstraße. Diesmal kollidiert ein Pkw, der in die Varenholzstraße abbiegen wollte, mit einem Bogestra-Gelenkbus. Eine Person wird verletzt, es entsteht hoher Sachschaden.

September 2022: Eine 66-jährige Autofahrerin kommt auf dem Zeppelindamm in Richtung Gelsenkirchen nach rechts von der Straße ab und fährt gegen einen geparkten Anhänger.

Mai 2022: Zwei Menschen werden verletzt bei einem Unfall auf dem Zeppelindamm. Laut Polizei wollte ein Autofahrer mit seinem Wagen von der Varenholzstraße kommend an der beampelten Straße nach links auf den Zeppelindamm abbiegen.

Die Liste lässt sich beliebig erweitern mit großen und kleinen Unfällen auf dem Zeppelindamm. Deshalb stellen sich viele die Frage, wie es hier weitergehen soll, um die Lage endlich zu entschärfen.

