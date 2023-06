Verkehrschaos vor Grundschulen: UWG will „Schulexpress“

Bochum-Leithe. Gegen das Problem „Elterntaxi“ vor Grundschulen schlägt die Fraktion UWG: Freie Bürger in Bochum eine Lösung vor: das Projekt „Schulexpress“.

„Wie an vielen anderen Schulen kommt es an der Grundschule Leithe morgens und mittags zu gefährlichen Situationen beim Bringen und Abholen durch Elterntaxen“, so Tim Pohlmann. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Fraktion UWG: Freie Bürger ist Mitglied im Schulausschuss und kennt den Konflikt vor Ort und weiß auch, dass derzeit bundesweit unterschiedliche Konzepte ausprobiert werden, um dieses Problem zu bekämpfen und die Elterntaxen so umzuleiten, dass für die Schüler/innen möglichst wenig Gefahr besteht.

Bundesweites Projekt auch für Bochum?

„Beim Projekt ,Schulexpress’ werden im Umfeld der Schule mehrere Haltestellen eingerichtet, von denen die Kinder maximal 15 Minuten zur Schule laufen. So wird das Parken und Rangieren im Bereich der Schule vermieden und der Verkehr verteilt sich im Einzugsgebiet der Schule“, sagt er und hat für seine Fraktion eine entsprechende Anfrage formuliert und in den Ausschuss für Schule und Bildung eingebracht.

„Durch welche Maßnahmen versucht die Stadt Bochum aktuell die Elterntaxen an Schulen in geordnete Bahnen zu lenken?“, heißt es da unter anderem. Oder auch: „Wie beurteilt die Verwaltung das Projekt Schulexpress grundsätzlich? Wie könnte die Verwaltung die Schulen bei der Umsetzung des Projektes unterstützen? Inwieweit würde sich die Grundschule Leithe hier als Pilotprojekt für Bochum anbieten? Wäre die Einrichtung einer Haltestelle im Bereich des Sportzentrums an der der Berliner Straße möglich?“

Pohlmann: „Deutschlandweit beteiligen sich bereits 180 Grundschulen erfolgreich an diesem Projekt und sorgen so für mehr Verkehrssicherheit im Umfeld der Schulen. Es macht somit Sinn und es ist zu befürworten. Durch eine enge und abgestimmte Zusammenarbeit von Schulen und Verwaltung sollte das Projekt ,Schulexpress’ somit auch hier getestet werden.“

Stadt Bochum hat viele Grundschulen geschlossen

Richtig verschärft hat die Stadt Bochum mit den Stimmen der rot-grünen Koalition vor rund acht Jahren auch die Verkehrsproblematik: Damals wurden viele Grundschulen geschlossen angesichts sinkender Schülerzahlen - die dann aber sehr stark anstiegen. Doch darauf wurde nicht reagiert. Mit der Folge sehr großer Schulstandorte samt entsprechender Probleme.

