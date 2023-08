Verdi ruft heute erneut zum Streik im Einzelhandel auf

Die Gewerkschaft Verdi ruft am 18. August erneut zum Streik im Einzelhandel auf.

Bochum. Der Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi im Einzelhandel geht am heutigen Freitag in vielen Betrieben weiter. Hier ein Überblick.

In dieser Woche ruft die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi NRW ausgewählte Betriebe zu ein- und mehrtägigen Streiks auf, um weiter den Druck auf die stockenden Verhandlungen im Einzel- sowie im Groß- und Außenhandel zu erhöhen.

Streikaufruf der Gewerkschaft im Einzelhandel

Nachdem bereits rund hundert Betriebe am Donnerstag zum Streik aufgerufen wurden, folgen am Freitag, 18. August, etwa 130 Betriebe. Aufgerufen sind Beschäftigte von: Rewe-Lager, Edeka- und Netto-Lager, Edeka Foodservice, Marktkauf, Handelshof, Kaufland, Ikea, Primark, H&M, Esprit, Zara, TK Maxx, Sport-Scheck, Galeria, Metro, Douglas, Saturn, Smyth Toys, dm-Verteilzentrum, Lekkerland, Phoenix Pharmahandel, Schüco, Noweda, Leitz.

Schon mehrere Verhandlungsrunden

„Die Arbeitgeber haben in je fünf Verhandlungsrunden im Einzel- sowie im Groß- und Außenhandel die Chance verpasst, den Beschäftigten zu zeigen, dass sie ihre Nöte angesichts der dramatischen Preissteigerung ernst nehmen. Nun folgt die Antwort aus den Betrieben“, so die Verhandlungsführerin für den Einzel- sowie den Groß- und Außenhandel in NRW, Silke Zimmer.

Verdi fordert in der Tarifrunde 2023 im Einzelhandel NRW 2,50 Euro mehr Gehalt und Lohn pro Stunde. Die Ausbildungsvergütungen sollen um 250 Euro angehoben werden. Die Laufzeit des Tarifvertrages soll 12 Monate betragen. Darüber hinaus fordert die Gewerkschaft ein Mindeststundenentgelt von 13,50 Euro pro Stunde. Im Groß- und Außenhandel NRW fordert ver.di eine Erhöhung der Entgelte von 13 Prozent, mindestens aber 400 Euro. Die Ausbildungsvergütungen sollen um 250 Euro angehoben werden. Die Laufzeit des Tarifvertrages soll 12 Monate betragen.

Bisher keine Einigung

Die Arbeitgeber im Einzel- sowie im Groß- und Außenhandel bieten laut Verdi bisher für das Jahr 2023 zwischen 5,1 Prozent und 5,3 Prozent Entgelterhöhung. Zum Teil ergänzt wurden die Angebote um Inflationsausgleichsprämien von jeweils 700 Euro pro Jahr im Groß- und Außenhandel und 450 Euro in 2023 im Einzelhandel. Bereits gezahlte Inflationsausgleichsprämien wollen die Arbeitgeber auf dieses Angebot anrechnen. Für das zweite Jahr boten die Arbeitgeber laut Gewerkschaft Erhöhungen zwischen 2,9 Prozent und 3,1 Prozent. Alle Angebote haben eine Laufzeit von 24 Monaten. Die Verhandlungen werden am 25. August im Einzelhandel und am 4. September im Groß- und Außenhandel fortgesetzt.

