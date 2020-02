Tierpark Bochum bietet Hilfe an

Tierpark-Leiter Ralf Slabik erläuterte kürzlich in der Bezirksvertretung seine Vorstellungen zur Umwandlung des Vogelparks in eine Anlage, die sich auf die Haltung von Weißstörchen konzentrieren soll. Vor allem die Uhu- und Geflügel-Volieren entsprächen nicht mehr den aktuellen Leitlinien, ein aufwendiger Neubau wäre nötig. Der Vogelpark könne in seiner aktuellen Ausgestaltung aus rechtlichen Gründen nicht weiterbetrieben werden. Er ging auch auf das massive Rattenproblem ein, das vor allem durch das verwendete Futter verstärkt werde.

Der Tierpark hat ein Konzept für einen Storchenerlebnispark mit Bezug zur einheimischen Natur entwickelt, in dem Kinder mit ihren Familien spielerisch den Lebensraum der Störche entdecken können. Kostenpunkt für Umgestaltung der Anlage: rund 300.000 Euro.