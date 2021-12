Verkehrskommissariat Unfallflucht nahe A40 in Bochum: Polizei sucht BMW-Fahrer

Bochum/Wattenscheid. Ein BMW-Fahrer ist nach einem Unfall nahe A40 in Bochum geflüchtet. Er stieg erst aus, gab dann aber Gas. Die Polizei sucht ihn jetzt.

Nach einer Unfallflucht in Bochum sucht die Polizei den Fahrer eines grau-/silberfarbenen BMW.

Den Angaben zufolge fuhr am Samstag, 5. Dezember, kurz vor 20 Uhr ein 78-jähriger Bochumer auf der Wattenscheider Straße in Richtung Bochumer Straße. Kurz hinter den Zu/-abfahrten der A40 wollte er nach links abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem BMW, der aus Wattenscheid kommend in Richtung Autobahn fuhr.

So wird der gesuchte Autofahrer von der Polizei Bochum beschrieben

Beide Wagen wurden erheblich beschädigt. Der BMW-Fahrer stieg kurz aus, flüchtete dann aber mit seinem Wagen auf die Autobahn in Richtung Essen.

Beschreibung: „südländisches Erscheinungsbild“, 30 bis 35 Jahre alt, 1,68 Meter groß, dunkle, sehr markante Augen, Vollbart, sprach gebrochen Deutsch. Das flüchtige Fahrzeug wurde vorne links, insbesondere der Scheinwerfer, beschädigt.

Hinweise ans Verkehrskommissariat: 0234/909 5221.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wattenscheid