Zeugen gesucht Unbekannte schlitzen Reifen mehrerer Pkw in Günnigfeld auf

Günnigfeld. Die Polizei Bochum sucht Zeugen: In der Nacht auf Donnerstag wurden die Reifen an mehreren Fahrzeugen in Günnigfeld aufgeschlitzt.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (24./25. Juni) kam es in Wattenscheid-Günnigfeld auf der Monstadtstraße und der Osterfeldstraße zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen, wie die Polizei mitteilt.

Bislang unbekannte Täter schlitzten dort die Reifen von diversen geparkten Fahrzeugen auf. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Bemerkt wurden die Schäden in den Morgenstunden des 25. Juni.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bitten jetzt unter der Rufnummer 0234 909-8205 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.