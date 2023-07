Umsonst und draußen: Fünf Konzerte in Bochum-Wattenscheid

Wattenscheid. Auf der Freilichtbühne in Bochum-Wattenscheid finden im August fünf Konzerte statt. Die Stilrichtungen sind bunt gemixt, der Eintritt ist frei.

In diesem Sommer verwandelt sich die Freilichtbühne Wattenscheid wieder zu einer Kulisse für Musik unter freiem Himmel. Geboten wird eine bunte Mischung aus lokalen bis zu überregional bekannten Künstlerinnen und Künstlern. In lauschiger Atmosphäre gibt es Musik aus verschiedenen Genres.

Die „Freilicht-Sessions“ beginnen am Freitag, 11. August, 20 Uhr mit Generation X. Die Alternative-Rock-Cover Band aus Mülheim will mit Songs von den 90ern bis heute für Stimmung und Flair sorgen und dabei Bands wie Nirvana, Pearl Jam, Faith No More, Stone Temple Pilots, Rage Against The Machine, Smashing Pumpkins und anderen Tribut zollen.

„Freilicht-Sessions“ in Bochum-Wattenscheid: Das Programm

Einen Tag später, erneut um 20 Uhr, wird das „Rockabella“-Trio The Silverettes die Bühne erobern um mit einer energiegeladenen Performance das Publikum zu begeistern. Neben einigen Coversongs stammen die meisten Stücke ihrer neuen Platte „Risky Business“ aus der eigenen Feder der Ladys und der Kategorie „Handgemachter Rock’n Roll“.

Der Shanty-Chor Wattenscheid, hier ein Archivbild, lädt am Sonntag, 20. August, zum Mitsingen auf der Freilichtbühne ein. Foto: Gero Helm / Gero Helm / FUNKE Foto Services

Am Sonntag, 20. August, um 16.30 Uhr bietet die Bühne im Wattenscheider Stadtgarten Platz für die Shanty-Chöre aus Wattenscheid und Bochum, die das Publikum mit einem bunten Melodienstrauß aus bekannten Seemannsliedern und Shantys zum Mitschunkeln und Mitsingen anregen wollen.

Es folgen T. H. & The Boneshakerz am Freitag, 25. August, 20 Uhr, die echte, handgemachte Rock-Musik mit Blues- und Retro-Einflüssen zum Besten geben werden. Das Duo Finn & Jonas macht am Samstag, 26. August, um 20 Uhr mit deutschsprachigem Indie-Pop den Abschluss der Konzertreihe.

Der Eintritt für alle Konzerte der Freilicht-Sessions auf der Freilichtbühne Wattenscheid, Parkstraße 50, ist frei. Alle Termine und Infos gibt es hier: www.freilichtbuehne-wattenscheid.de oder www.facebook.com/FreilichtbuehneWattenscheid (Externe Links).

