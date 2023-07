Umbau August-Bebel-Platz: UWG kritisiert Vorgehen der Stadt

Bochum. Umgestaltung des August-Bebel-Platzes in Bochum wirft Fragen auf. Autofreie Lösung ist laut UWG plötzlich keine zwingende Bedingung mehr.

Die Fraktion UWG/Freie Bürger kritisiert das Verfahren zum Umbau des August-Bebel-Platzes in Wattenscheid-Mitte. „Wir haben uns intensiv mit der Auslobung zur Umgestaltung des August-Bebel-Platzes beschäftigt, haben auch zusätzlich Akteneinsicht genommen und festgestellt, dass einige Aspekte kritisch zu betrachten sind“, so Hans-Josef Winkler, Vorsitzender der Bezirksfraktion.

Umbau August-Bebel-Platz: Fragen zur Förderfähigkeit

Man kritisiere „die Art und Weise, wie das der Entscheidung zu Grunde liegende Gutachten in Auftrag gegeben worden ist. Die Verwaltung hat sich für das teuerste Büro mit der schlechtesten Performance in der persönlichen Vorstellung entscheiden. Vieles sieht nach einer ideologischen Vergabe aus und keiner Vergabe nach objektiven Kriterien“.

Auch die Frage der Förderfähigkeit werfe mehr Fragen als Antworten auf. Die Verwaltung habe in den vorberatenden Ausschüssen und der Bezirksvertretung Wattenscheid deutlich erklärt, dass eine Förderfähigkeit nur dann gegeben sei, wenn eine autofreie Verkehrsführung umgesetzt wird. Ratsherr Jens Lücking sagt dazu: „In der Ratssitzung ist eine autofreie Lösung plötzlich keine zwingende Bedingung mehr, sondern erhöhe maximal eventuell die Wahrscheinlichkeit auf Fördermittel.“

Wichtige verkehrspolitische Maßnahme

Zu kritisieren sei „auf jeden Fall die nicht vorhandene Bereitschaft, die Bürger in den Prozess mit einzubeziehen“, so Winkler: „Es kann nicht sein, dass man bei einer derart wichtigen verkehrspolitischen Maßnahme die Menschen, die es betrifft, im Regen stehen lässt. Bürger-Engagement eröffnet kreative und gemeinsame Lösungen in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. In der Stadtplanung ebenso wie in der Sozialarbeit, im Umweltsektor, in der Grünflächenpflege und der Kultur.“

