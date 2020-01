Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thema im Stadtrat

Der Stadtrat hatte im Dezember folgenden Grundsatzbeschlüsse gefasst: 1. Die Stadthalle Wattenscheid wird im Jahr 2020 im Wege einer Einlage unentgeltlich an die Bochumer Veranstaltungs-GmbH übertragen. 2. Die notwendigen Finanzmittel für die Sanierung und Umgestaltung werden in Höhe von bis zu 11,5 Mio. Euro über eine Einzahlung in das Eigenkapital der BOVG bereitgestellt. Die Mittel werden in der Haushaltsplanung 2020/2021 berücksichtigt.

Punkt 3: In die Finanzierung der Maßnahme sollen mögliche Fördermittel einbezogen werden. 4. Die Betriebskosten werden im Wirtschaftsplan der BOVG abgebildet.