„The Taste“: Ein Stern von Tim Raue für Jan (23) aus Bochum

Wattenscheid. Bei „The Taste“ 2023 misst sich Jan Klose aus Bochum-Wattenscheid mit anderen Ex-Kandidaten der Kochshow. Wie die ersten Wochen für ihn liefen.

Wieder eine Runde weiter – und das mit einem goldenen Stern auf der Kochschürze: Für den Wattenscheider Jan Klose (23) läuft es bei seiner zweiten „The Taste“-Teilnahme richtig gut. Der angehende Lehrer und Hobbykoch hat es inzwischen schon in Runde vier der TV-Kochshow geschafft. In der am Mittwoch ausgestrahlten Episode durfte er sich die Auszeichnung von Zwei-Sterne-Koch Tim Raue abholen: Ihm schmeckte Kloses Gericht im Solokochen am besten.

„Der Löffel kam richtig gut an“, sagt Klose im WAZ-Gespräch. „Da hat man, glaub ich, auch gesehen, dass einiges von mir abfiel.“ Sicherlich sei sein Ziel bei „The Taste“ in erster Linie, es von Woche zu Woche weiter zu schaffen. „Aber zwischendurch möchte man doch mal zeigen, warum man da ist.“

„The Taste“-Kandidat Jan: „kein Fan vom veganen Kochen“

Das Prinzip der Kochshow, die aktuell in der elften Staffel auf Sat.1 ausgestrahlt wird: Die Kandidatinnen und Kandidaten – allesamt wie Klose zum zweiten Mal dabei – kochen Gerichte, die auf einem Löffel angerichtet und in einem Rutsch verkostet werden. In jeder Sendung gibt es erst ein Teamkochen, bei dem nur ausgewählte Löffel bewertet werden, anschließend kämpft im Solokochen jede und jeder für sich. Woche für Woche scheiden zwei Teilnehmer aus.

Für Jan Klose gab es in Show 2 ein Wiedersehen mit Sternekoch Frank Rosin, der ihn bei seiner ersten Teilnahme im Jahr 2020 als Coach begleitet hatte. Rosin setzte das Thema fürs Solokochen: vegane Küche. „Für mich als Griller war das natürlich die absolute Katastrophe“, sagt der Bochumer und ergänzt: „Ich will nicht sagen, dass ich überhaupt kein Fan vom veganen Kochen bin, aber... doch: Ich bin kein Fan vom veganen Kochen!“

Profiköchin Viktoria Fuchs lobt Jan: „brutale Koch-Skills“

Das hinderte ihn jedoch nicht, abzuliefern. Mit seiner Variation vom Spargel rutschte Klose in die nächste Runde. In Sendung 3 warteten neue Herausforderungen auf ihn: Für und mit Gastjurorin Viktoria Fuchs galt es, für unterschiedliche Anlässe zu kochen. Der 23-Jährige bereitete eine Wildente zu, schickte sie mit Teriyaki-Lack und Orangen-Ingwer-Soße in asiatische Aromenwelten – und bekam ein dickes Lob vom Profi. „Dafür, dass der Jan ‘n Hobbykoch ist, finde ich, hat er brutale Koch-Skills drauf“, sagte Fuchs. „Ich hab diesen Sud probiert, und was soll ich sagen? Wenn’s so schmeckt, dann sag ich gar nichts mehr.“

Der Gelobte wiederum ist im Nachhinein hörbar stolz. „Das bekommst du vor Ort ja nicht mit“, erzählt er. „Wenn du da auf dem Sofa sitzt und hörst so was von einer Sterneköchin, das ist schon cool.“ Vielleicht sei da auch die ein oder andere Freudenträne. Am Ende gab’s den Stern von Tim Raue und das Ticket in die nächste Runde. „Nächsten Mittwoch geht’s weiter“, sagt Klose. Dann wird auch er wieder auf dem Sofa sitzen und zuhören, was Coaches und Gastjuroren zu seinen Kreationen sagen.

