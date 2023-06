„The Taste“ 2023: Jan aus Bochum kocht sich ins Finale

Bochum/München. Er gehört zur „The Taste“-Elite: Jan aus Bochum hat es wieder ins Finale geschafft. Dort gibt’s ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten.

2020 hat er es schon einmal ins Finale der TV-Kochshow geschafft – reicht es für Jan Klose aus Bochum-Wattenscheid beim zweiten Anlauf in diesem Jahr für den Sieg bei „The Taste“? Auch in der „Allstars“-Staffel, an der ausschließlich ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten teilnehmen, hat der 23-jährige Hobbykoch und Lehramtsstudent nun die letzte Runde erreicht. Am kommenden Mittwoch, 14. Juni, kocht Klose gegen fünf andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer um den Titel.

Für den Bochumer gibt es in seinem zweiten „The Taste“-Finale ein erneutes Wiedersehen mit Frank Rosin – dem Mann, der ihn bei seiner ersten Teilnahme an der Kochsendung 2020 als Coach begleitete. Sternekoch Rosin war nach zehn Staffeln in diesem Jahr erstmals nicht in der Show dabei – hatte aber bereits einen Auftritt als Gastjuror vor einigen Wochen.

Jan Klose aus Bochum-Wattenscheid, hier neben seinem Coach Alexander Kumptner (links), steht in der "Allstars"-Staffel von "The Taste" auf Sat.1 im Finale. Foto: Jens Hartmann / SAT.1

Mit einem dreieinhalbminütigen Clip gibt Sat.1 einen ersten Ausblick aufs Finale. Darin ist bereits zu sehen, dass Klose sich an einer gebackenen Garnele und einer Garnelenpraline versucht – letzteres, ohne es vorher jemals gekocht oder gegessen zu haben. Kochen, hat der angehende Geografie- und Sowi-Lehrer im WAZ-Gespräch erzählt, sei für ihn Hobby. Ganz bewusst habe er sich trotz mehrerer Angebote gegen eine Karriere als Profikoch entschieden. Als Nebenjob gibt Klose Grillkurse an der Grillakademie Ruhr.

In Staffel acht landete Jan Klose am Ende auf Platz sechs. Wie es für den RUB-Studenten im „The Taste“-Finale 2023 läuft, ist am Mittwoch, 14. Juni, ab 20.15 Uhr auf Sat.1 zu sehen.

