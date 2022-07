Tempo-Blitzer in Bochum: Scheibe wurde schnell besprüht

Zügig wurde der aufgestellte Tempo-Blitzer der Stadt Bochum in Wattenscheid am Wilhelm-Leithe-Weg besprüht.

Wattenscheid-Westenfeld. Unbekannte besprühen Tempo-Blitzer der Stadt Bochum in Wattenscheid-Westenfeld. Zeugen gesucht.

Kaum hatte die Stadt Bochum ihren Anhänger zur Tempokontrolle am Wilhelm-Leithe-Weg in Wattenscheid-Westendfeld (hier gilt Tempo 30) aufgestellt, schon wurde er von Unbekannten besprüht. Das passierte am vergangenen Wochenende. „Die Scheibe konnte aber von Mitarbeitern der Verkehrsüberwachung wieder gereinigt werden“, so Stadtsprecherin Kirsten Ilk.

Blitzer in Wattenscheid wurde schnell beschmiert

„Noch nicht mal einen Tag hat es gedauert, bis der Blitzer unschädlich gemacht wurde. Ist das lustig oder Sachbeschädigung, die wir alle bezahlen müssen?“, hinterfragt kritisch Anwohner Werner Schardt vom Wilhelm-Leithe-Weg.

