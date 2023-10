Tafel Bochum: Neuer Kühltransporter – aber es fehlen Fahrer

Erleichterung auf der einen Seite, Sorgen auf der anderen: Die Tafel Bochum & Wattenscheid hat einen neuen Kühlwagen. Nachdem eines der sieben Fahrzeuge zuletzt irreparabel ausfiel, hat der Verein mit Spendengeldern einen neuen Transporter angeschafft. Der Fuhrpark ist damit jetzt wieder komplett. Darüber sei er „sehr froh“, sagt der Tafel-Vorsitzende Stefan Schulze – startet aber auch einen dringenden Appell: Die Hilfsorganisation brauche dringend Fahrer und Beifahrer.

„Wer vormittags Zeit hat, uns ehrenamtlich als Fahrer oder Beifahrer zu unterstützen, möge sich bitte melden“, sagt Schulze. An jedem Werktag hole die Tafel Bochum & Wattenscheid e.V. Lebensmittelspenden bei über 100 Einzelhändlern im Stadtgebiet ab. Für diese wichtige Aufgabe werden montags bis freitags sechs funktionierende Fahrzeuge und zwölf Fahrer und Beifahrer benötigt.

Ohne Fahrer und Beifahrer könne die Tafel ihre Arbeit schlicht nicht machen: „Die Lebensmittelspenden müssen abgeholt und hier vor Ort sortiert werden.“ Aktuell fielen viele Helfer krankheitsbedingt aus, berichtet Schulze. „Das bringt uns schnell in eine sehr schwierige Lage.“

Hinzu komme, dass aktuell nur vergleichsweise wenig Zwei-Euro-Jobber vom Jobcenter zugewiesen würden, „und wenn, dann haben sie oft keinen Führerschein“. Deshalb sucht die Tafel ehrenamtliche Helfer.

Wer sich neu meldet, werde erst einmal angelernt und begleite die Touren. Sechs verschiedene Routen mit jeweils zehn bis 20 Anlaufstellen hat die Tafel. Los geht’s oft schon früh am Morgen. Die Arbeit sei körperlich durchaus fordernd, räumt Schulze ein und hofft dennoch auf neue Freiwillige. „Vier bis acht Leute können wir gut unterbringen“, sagt er. (ska)

Wer sich ehrenamtlich engagieren möchte, kann sich telefonisch unter 02327/ 32 85 97 oder per E-Mail an die Tafel Bochum & Wattenscheid wenden. Alle Infos online auf www.tafel-bochum-wattenscheid.de

