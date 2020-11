Direkt an der Bahnlinie liegt die ehemalige Konzernzentrale von Steilmann (Mitte). Immobilie und Grundstück wurden mittlerweile verkauft.

Steilmann Steilmann-Töchter verkaufen frühere Firmenzentrale in Bochum

Wattenscheid. Einst stand Steilmann für Wattenscheid. Das Mode-Imperium ist zerfallen. Nun ist auch die frühere Firmenzentrale nicht mehr im Familienbesitz.

Jahrzehntelang war es die Schaltzentrale eines Modekonzerns und wegen des Namensgebers eine gedankliche Landmarke. Wer von Steilmann sprach, der meinte das große und schmucklose Bürogebäude am Rande der A40 in Wattenscheid. Steilmann steht schon lange nicht mehr an der Fassade. Und Steilmann gehört es nun auch nicht mehr.

Die ehemalige Hauptverwaltung des einst größten Textilkonfektionärs Europas ist verkauft. Die Klaus Steilmann Immobilien GmbH hat sich von dem etwa 19.700 Quadratmeter großen Grundstück und der Immobilie mit einer Mietfläche von 12.900 m 2 im Dreieck von Feldstraße, Berliner Straße und Bahndamm getrennt.

Lagerhallen gehören Steilmann noch

Damit ist viele Jahre nach dem Aus des Modeunternehmens nun auch das einstige Herzstück nicht mehr im Familienbesitz. Geblieben ist dem Vernehmen nach lediglich das nahe gelegene, etwa 50.000 m² große Gelände an der Burgstraße mit drei Gewerbehallen und einer Gesamtnutzfläche von etwa 18.000 m². Die Immobiliengesellschaft besitzt nach eigenen Angaben ansonsten noch Gewerbeflächen in Essen und Gelsenkirchen.

Die drei Steilmann-Töchter Britta, Cornelia und Ute haben die Liegenschaft, die bis dahin ihnen gehört, durch den Essener Immobilienmakler Brockhoff veräußert. An wen? Darüber schweigt sich Brockhoff ebenso aus wie die Verkäuferin. Der neue Eigentümer möchte, so heißt es, erst einmal den Übergang gestalten und werde möglicherweise später mit seinen Plänen an die Öffentlichkeit treten. Es sei eine Gesellschaft, die sich auf den Erwerb und die Weiterentwicklung sowie die Bestandshaltung derartiger Liegenschaften spezialisiert habe.

McFit ist der Hauptmieter

Längst schon wird die frühere Hauptverwaltung des Modekonzerns, in dem einst Hunderte Mitarbeiter eine Beschäftigung fanden, anderweitig genutzt. Hauptmieter ist die Fitness-Kette McFit. Dazu kommen IT-Firmen und andere Dienstleister. Das Gebäude wurde bereits teilweise kleinteilig vermietet und entsprechend umgebaut, heißt es bei Brockhoff.

Geblieben ist vom einstigen Steilmann-Imperium nur noch die Klaus Steilmann Immobilien GmbH, die ihren Sitz im früheren Steilmann-Headquarter an der Feldstraße hat und die – zumindest nominell von Britta und Ute Steilmann – geleitet wird. Unternehmer Klaus Steilmann starb 2009. Sein schon drei Jahre zuvor verkauftes und 2016 an die Börse gebrachtes Firmenimperium musste 2016 Insolvenz anmelden.

Klaus Steilmann (re.) und Karl Lagerfeld geben auf einer Pressekonferenz 1987 in Düsseldorf ihre Zusammenarbeit bekannt. Foto: OTTO, INGO / WAZ FotoPool

„Boss“ Klaus Steilmann: Mäzen und erfolgreicher Unternehmer

Klaus Steilmann starb vor fast genau elf Jahren am 14. November 2009 im Alter von 80 Jahren. Die rund 150 verbliebenen Mitarbeiter mussten unter Radici schließlich nach Bergkamen anreisen zur dort neu errichteten Radici-Zentrale als Steilmann-Käufer – und auch das ist mittlerweile Geschichte.

Viele Mitarbeiter blicken auf die Abwicklungsphase nach Klaus Steilmann mit Zorn zurück , „mit so einem Ende des in Hochzeiten mit über 1200 Mitarbeitern größten und international erfolgreich agierenden Unternehmens aus Wattenscheid haben wir nicht gerechnet, das war schon sehr hart “, betont ein langjähriges Betriebsratsmitglied, der die guten Zeiten unter Klaus Steilmann als Chef lobt. Unvergessen ist auch das Engagement vom „Boss“ im sozialen sowie im sportlichen Bereich – hier vor allem die Fußballer der SG Wattenscheid 09 (samt Aufstieg in die Erste Bundesliga) und die Leichtathleten des TV Wattenscheid 01.

