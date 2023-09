Städtische Tiefgarage: Wer zu spät kommt, wird abkassiert

Die Tiefgarage Alter Markt in Wattenscheid-Mitte: Es gibt Kritik an den Regelungen für gelegentliche Parker.

Bochum-Wattenscheid. Außerhalb der Öffnungszeit ist Abholung des Autos für Gelegenheits-Parker nur gegen eine zusätzliche Gebühr in bar möglich. Das wirft Fragen auf.

Kritik gibt es schon seit geraumer Zeit an den Öffnungszeiten der städtischen Tiefgarage am Alten Markt in Wattenscheid-City. Das sollte flexibler gehandhabt werden, fordert die CDU-Bezirksfraktion Wattenscheid.

Gebühr wird fällig nach 20 Uhr

Die Tiefgarage schließt montags bis freitags um 20 Uhr (geöffnet ab 7 Uhr) und samstags um 17 Uhr (geöffnet ab 8 Uhr). An Sonn- und Feiertagen bleibt sie geschlossen; nur bei Sonderveranstaltungen in der Wattenscheider City ist sie länger geöffnet. Außerhalb der Öffnungszeiten sei eine Abholung des Fahrzeugs nur gegen Entrichtung einer zusätzlichen Gebühr in bar möglich, kritisiert die CDU. „Dafür muss eine Telefonnummer in Dortmund angerufen werden, die einen Mitarbeiter nach Wattenscheid schickt.“

Dauernutzer haben große Vorteile

Es geht aber auch anders: In dieser Tiefgarage sind nämlich zudem Stellplätze an Dauernutzer vermietet. Diese können sich mit der Parkkarte auch außerhalb der Öffnungszeiten jederzeit Zugang verschaffen.

Die CDU-Bezirksfraktion hat zu dem Thema deshalb einige kritische Fragen an die Stadt Bochum, die es abzuklären gelte. Da geht es unter anderem darum, „warum der Notdienst von Dortmund aus betreut wird, und kommen die entsprechenden Mitarbeiter auch von dort?“ Zudem will die CDU wissen, wie oft diese Hotline angerufen werde und ein Mitarbeiter für die Fahrzeug-Abholung nach Wattenscheid kommen müsse.

CDU-Nachfrage in der Bezirksvertretung Wattenscheid

Für Dauerparker ist die technische Voraussetzung in der Tiefgarage geschaffen, dass jederzeit der Zugang möglich ist. Deshalb stellt sich die Frage: „Kann die Technik entsprechend erweitert werden, damit auch mit der normalen Parkkarte der Zugang zur Abholung nach den Öffnungszeiten ermöglicht wird?“ Derzeit nutzen auch Parker aus der benachbarten Gertrudenhof-Tiefgarage - sie wird derzeit saniert - diese Tiefgarage mit flexiblen Ein- und Ausfahrtmöglichkeiten. Sie ist Teil des Angebotes „Parken in Bochum“ der städtischen Tochter Wirtschafts-Entwicklungs-Gesellschaft Bochum mbH.

