Stadtjubiläum Bochum: Sondermünze auch für Wattenscheid

Bochum/Wattenscheid. 700 Jahre Bochum – dazu gibt es u.a. eine Sondermünze für Wattenscheid, 1975 eingemeindet. WAT feierte 2017 groß sein 600-jähriges Bestehen.

Zum Stadtjubiläum „700 Jahre Bochum“ ist im Juni eine Sammeledition zu Bochums Stadtbezirken erschienen. Jeden Monat wird eine der sechs Medaillen veröffentlicht. Nach dem Start mit der Sonderprägung für Bochum-Mitte ist ab sofort auch die zweite Sonderprägung in der Bochum Touristinfo sowie online unter www.wirsindbochum.de und im Shop von „EuroMint“ für 29 Euro erhältlich, teilt Bochum Marketing mit. Die mit 24 Karat vergoldete Medaille höchster Prägestufe zeigt Wahrzeichen von Wattenscheid, das 2017 ganz groß in Eigenregie sein 600-jähriges Bestehen feierte...

Wattenscheider Wahrzeichen

Gestaltet wurde die Sammeledition von der Europäischen Münzengesellschaft „EuroMint“, die vor über 35 Jahren in Bochum gegründet wurde, in Zusammenarbeit mit der Stadt Bochum und der Bochum Marketing GmbH. Die mit 24 Karat vergoldete Medaille des Stadtbezirks Wattenscheid hat einen Durchmesser von 30 mm, verfügt über eine Spiegelglanz-Qualität und ist in feinster Handarbeit geprägt worden. Die Vorderseite der Medaille zeigt den Förderturm der Zeche Holland, Helfs Hof in Sevinghausen, das Alte Rathaus an der Freiheitstraße und das legendäre Lohrheidestadion. Gerahmt werden die Motive von dem Schriftzug „700 Jahre Bochum“ mit der Datierung „1321-2021“ und den einzelnen Stadtteilen des Bezirks: Wattenscheid, Günnigfeld, Westenfeld, Eppendorf, Höntrop und Leithe. Auf der Rückseite der hochwertigen Medaillen der in dieser Form höchsten Prägestufe ist das Wappen der Stadt Bochum abgebildet.

Hollandturm, Helfs Hof, Altes Rathaus und Lohrheidestadion

Die erste Sonderprägung, zum Bezirk Bochum-Mitte, ist ebenfalls noch erhältlich. Sie zeigt das Bermuda3Eck, das Kuhhirtendenkmal, die Jahrhunderthalle, das Rathaus, das Schauspielhaus und das Vonovia Ruhrstadion.

Bei der ersten Medaille ist ein Sammeletui im Kaufpreis von 29 Euro inklusive. Dort finden sich auch historische Informationen zu den einzelnen Motiven der sechs Sonderprägungen sowie die numismatischen Daten. Monatlich vervollständigt sich die Sammeledition um eine Medaille eines weiteren Stadtbezirks zum gleichen Preis von 29 Euro. Als nächstes ist im August die Veröffentlichung der Sonderprägung für Bochum-Nord geplant.

Übrigens: Es gab mal eine Silbermünze zu 555 Jahre Wattenscheid. Wer eine solche noch hat oder sich erinnert, kann sich in der Lokalredaktion melden: redaktion.wattenscheid@waz.de oder Tel 0234/966 1437.

