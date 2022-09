Streit um Kommunal-Abgaben

Wird eine Straße mit Bürgersteigen oder Parkplätzen, Grün und Laternen grundlegend erneuert oder verbessert, sind die Kommunen nach dem NRW-Kommunalabgabengesetz verpflichtet, die Hauseigentümer an den Kosten zu beteiligen. Grund dafür, dass nicht die Allgemeinheit alle Kosten trägt, ist die Überlegung, dass mit der schöneren Straße auch der Wohnwert der Gegend steigt – und damit theoretisch auch der Wert der Immobilien. Einen Teil dieses Wertzuwachses sollen die Eigentümer an die Allgemeinheit, also an die Staatshaushalte, in Form der Gebühren zurückgeben.

Nach heftigen Protesten von Hausbesitzern über die Höhe ihrer Abgaben erheben allerdings mehrere Bundesländer die Straßenausbaubeiträge nicht mehr: Bayern, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg.