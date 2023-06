Stadt lehnt wechselseitiges Parken ab - Entscheidung vertagt

Bochum-Höntrop. Durch geparkte Autos kommt oft der Kehrwagen nicht durch. So auch im Rembrandtweg in Bochum-Höntrop, worüber sich eine Anwohnerin beschwerte.

Durch geparkte Autos kommt oft der USB-Kehrwagen nicht durch. So auch im Rembrandtweg in Höntrop, worüber sich eine Anwohnerin in der Bezirksvertretung Wattenscheid beschwerte. Es geht ihr dabei um eine bessere Straßenreinigung. Denn im engen Rembrandtweg dürfen Fahrzeuge nur auf einer Seite parken, schließlich müssen auch die Bogestra-Busse der Linie 389 durch. Deshalb die Forderung der Anwohnerin an die Stadt Bochum, ein halbmonatig wechselseitiges Parken einzurichten - so wie eine Seitenstraße weiter.

Entscheidung in Bezirksvertretung Wattenscheid vertagt

Was die Stadt Bochum ablehnte mit der Begründung: „Park- und Haltverbote können nach den geltenden Vorschriften nur aus Gründen der Sicherheit oder der Flüssigkeit starken Verkehrs angeordnet werden. Allein zur Erleichterung der Straßenreinigung sind Parkbeschränkungen nicht zu rechtfertigen, zumal diese Situation an zahlreichen Stellen im Stadtgebiet bestehen, wo am Fahrbahnrand geparkt werden kann.“ Dementsprechend hätte eine dauerhafte Haltverbotsbeschilderung nur aus Gründen der Straßenreinigung in Bochum „eine wahre Schilderflut zur Folge“. Auch könnte eine solche Regelung „insbesondere für den Buslinienverkehr zu Problemen führen, wenn an den Tagen, an welchen die Seite gewechselt wird, nicht alle Fahrzeuge rechtzeitig auf der anderen Seite geparkt werden“.

Unterschiedliche Meinungen in Wattenscheid

Im Zuge der weiteren Beratungen in der Bezirksvertretung stellte zunächst Lars Schmidt (Bündnis Deutschland) den folgenden Änderungsantrag: „Die Verwaltung möge der angeregten Einrichtung auf ein halbmonatig wechselseitiges Parken im Rembrandtweg folgen.“ Sodann meldete Wolfgang Rohmann (SPD) Beratungsbedarf an und beantragte, den Tagesordnungspunkt in der nächsten Sitzung am 22. August abschließend zu beraten. Dem wurde einstimmig gefolgt. Für die nächste Sitzung wird nun darum gebeten, dass neben dem Tiefbauamt Bochum auch jemand vom USB anwesend ist.

Auch USB Bochum soll gehört werden

USB-Sprecher Jörn Denhard erklärt auf Nachfrage dieser Redaktion: „Grundsätzlich gilt für die USB-Straßenreinigung, dass ,Reinigungslücken’ von den Eigentümern der von der Straße erschlossenen Grundstücke hingenommen werden müssen, wenn parkende Fahrzeuge, oder anders gesagt - Erschwernisse, die typischerweise den Grundstückseigentümern selbst zuzurechnen sind - die Fahrbahnreinigung behindern.“

