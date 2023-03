Stadt investiert hohe Summen in Wattenscheider Spielplätze

Der Spielplatz in Leithe an der Kemna-/Krayerstraße wird saniert.

Bochum-Wattenscheid. Die Stadt Bochum will vier Spielplätze in Wattenscheid aufwerten. Zwei davon sollen für jeweils 100.000 Euro sogar komplett saniert werden.

Die Stadt Bochum will in diesem Jahr vier Spielplätze in Wattenscheid aufpeppen; zwei davon sollen komplett saniert werden. Dafür wird viel Geld in die Hand genommen.

Die Bezirksvertretung Wattenscheid wird in ihrer nächsten Sitzung am 28. März über den Vorschlag der Verwaltung entscheiden. Der sieht vor, 255.797,36 Euro zu investieren für eine Modernisierung der Spielplätze Steinhausstraße, Krayer-/Kemnastraße, Otto-Hahn-Straße und Bismarckplatz.

Mehr Angebote für Familien im künftigen Wohnquartier

Mit jeweils 100.000 Euro sollen die höchsten Summen in die Plätze Steinhausstraße und Kemnastraße gesteckt werden. Beide werden komplett saniert und neu mit Spielgeräten ausgestattet.

Der Kinderspielplatz Steinhausstraße in Wattenscheid-Mitte wurde zuletzt 2018 durch ein Kleinkindspielgerät ergänzt, die restlichen Spielgeräte gelten als nicht mehr zeitgemäß. Zukünftig soll angrenzend ein neues Wohnquartier entstehen, wodurch vermutlich mehr Familien mit Kindern zur Nachbarschaft zählen werden. Deshalb soll der Kinderspielplatz im Jahr 2023 grundlegend neugestaltet und neue Spielgeräte erhalten. Die Geräte aus dem Jahr 2018 und der neu installierte Sonnenschutz werden wiederverwendet.

Aufenthaltswert des Parks soll erhöht werden

Die Park- und Grünanlage mit integriertem Kinderspielplatz an der Kemnastraße in Leithe wird rege genutzt. Um den Aufenthaltswert des Parks noch zu erhöhen, biete sich eine Aufwertung des Kinderspielplatzes an, so das Umwelt- und Grünflächenamt.

Auf dem Kinderspielplatz Otto-Hahn-Straße in Höntrop wurden bereits Spielgeräte ausgetauscht. In diesem Jahr sollen die Vogelnestschaukel erneuert und der Rutschenhügel befestigt werden. Das Spielangebot im unteren Bereich soll zudem ergänzt werden. Hier will die Stadt 35.797 Euro investieren.

Die kleinste Summe fließt in den Spielplatz auf dem Bismarckplatz: Für 20.000 Euro will das Umwelt- und Grünflächenamt das Sandspielgerät ersetzen.

