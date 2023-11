Stadt Bochum reagiert auf CDU-Fragen zu Rathaus Wattenscheid

Wattenscheid. Zur Sanierung des Rathauses Wattenscheid hatte die CDU einige Fragen. Eine Antwort nennt sogar erstmals einen konkreten Startzeitraum.

Vor einigen Jahren wurde der Bezirksvertretung Wattenscheid eine detaillierte Kostenübersicht zur Sanierung des Wattenscheider Rathauses gezeigt. Dazu hatte die CDU in Wattenscheid Ende Oktober eine aktuelle Anfrage gestellt. Mittlerweile liegt dazu eine Antwort der Verwaltung vor, die auch Informationen enthält, was künftig an dem Backsteingebäude von 1957 für Maßnahmen nötig sein werden.

Die CDU hatte in ihrer Anfrage festgestellt, dass 2022 keine Mittel im Etat eingeplant gewesen seien. „Jedoch sieht die Wirklichkeit anders aus. Bei Regen zeigt sich sehr deutlich, dass ein Handlungsbedarf besteht, da die Fenster zum Teil in einem sehr schlechten Zustand sind und Wasser ins Gebäude eindringt. Umgekehrt geht viel Heizenergie durch die maroden Fenster nach draußen.“

Auf die Frage der Förderbarkeit der Sanierungsmaßnahme aus ISEK-Mitteln teilte die Verwaltung mit, dass dies nach jetzigem Wissenstand und Klärung innerhalb der Verwaltung nach der aktuellen Städtebauförderung nicht möglich sei.

Machbarkeitsstudie vor drei Jahren erstellt

Zur Machbarkeitsstudie vom August 2020 stellt die Verwaltung klar, dass es damals um eine Sanierung der Außenhülle des Wattenscheider Rathauses aufgeteilt in mehreren Bauabschnitten gegangen ist. „Inhalt dieses Gutachtens ist auch eine Stellungnahme des Statikers, dass keine akute Unfallgefahr besteht und dass die Sanierung mittelfristig in den nächsten fünf bis zehn Jahren erfolgen sollte. Ein weiteres Gutachten darüber hinaus ist den Zentralen Diensten nicht bekannt.“

Die CDU hatte auch gefragt: Die Sanierungsmaßnahme sollte mittelfristig begonnen werden. Gibt es dazu einen Zeitplan und wurden die entsprechenden Mittel im Etat ab 2023 berücksichtigt? Auch dazu äußert sich die Verwaltung: Es ist beabsichtigt, die Sanierung der Außenhülle im Zuge des Hochbausanierungsprogramms ab 2024 in den im Gutachten genannten Bauabschnitten durchzuführen. In 2024 sind dafür Mittel in Höhe von 898.000 Euro vorgesehen.

