Stadt Bochum baut auch Blitzer an der Berliner Straße ab

Auch die Blitzanlage an der Berliner Straße in Bochum-Wattenscheid wurde aufgrund vieler Fehler abgebaut.

Bochum-Wattenscheid. Die Stadt Bochum baut an mehreren Stellen die Blitzanlagen gegen Tempo- und Rotlichtvergehen ab. Es gab offenbar gab zu viele Fehlmessungen.

Die Stadt Bochum hat mehrere stationäre Blitzer abgebaut - insgesamt sechs Stück. Darunter der „Schreck-Blitzer“ an der Berliner Straße Richtung Wattenscheid-Mitte, der aufgrund womöglicher Fehlmessungen seit seiner Aufstellung 2019 schon von Anbeginn für sehr viel Zündstoff gesorgt hat. Das Gerät an der Berliner Straße in Wattenscheid wurde nun demontiert.

Blitzer in Bochum nur angemietet

Die Anlagen waren nur gemietet und die Verträge sind Ende September ausgelaufen. Da zum Beispiel in Wattenscheid der Blitzer an der Berline Straße, wie berichtet, aufgrund von vielen Autofahrer-Beschwerden offenbar sehr störanfällig war, will die Stadt jetzt eigene Blitzer anschaffen. Bei diesen Anlagen soll es nicht mehr nötig sein, Induktionsschleifen in die Straße einzubauen.

Die Anschaffung kann allerdings noch dauern, dafür hat die Stadt Bochum übergangsweise weitere mobile Messanlagen wie den „Potzblitz“ angemietet. Allein die Anlage an der Berliner Straße in Wattenscheid hat im vergangenen Jahr extrem oft ausgelöst, wenn Autofahrer zu schnell oder über Rot gefahren sein sollen, tausende Autofahrer wurden erfasst, entsprechend viele Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet - nicht immer zu Recht.

Insgesamt baut die Stadt Bochum trotz des jetzt erfolgten stationären Blitzerabbaus ihre Verkehrsüberwachung aus - von zehn auf 14 Messanlagen. Auch durch mobile Blitzer wie den „Potzblitz“.

