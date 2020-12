Spieler der SG Wattenscheid 09 verkaufen Weihnachtsbäume

Wattenscheid-Mitte. Spieler der SG Wattenscheid 09 kommen am Samstag zum Weihnachtsbaumverkauf. Kindergruppen schmücken die Tannenbäume in der Einkaufszone.

Gleich vier Spieler aus dem Kader der SG Wattenscheid 09 werden am Samstag (5.) beim Tannenbaumverkauf dabei sein. Der ist diesmal auf dem Gelände von Auto Barnitzke, Bochumer Straße 121. 300 Brezel warten dann auf die Kinder, zu Nikolaus allerdings, denn zu St. Martin fiel ja wegen der Pandemie alles aus. https://www.waz.de/staedte/wattenscheid/09-jugend-pfeift-die-zukunft-an-id230469376.html

Die AWO Kita Familienzentrum Schulstraße hat die Bäume am Alten Markt geschmückt Foto: Andreas Molatta / WAZ

Seit einigen Tagen stehen sie nun in der Wattenscheider Innenstadt: Rund 60 Tannenbäume haben die Werbegemeinschaft und die SG Wattenscheid 09 aufgestellt, angestoßen und koordiniert vom Citymanagement der Sozialen Stadt , Marion Drewski (Bochum Marketing). https://www.waz.de/staedte/wattenscheid/sicherheitsgefuehl-ist-ein-problem-id216811839.html

Jetzt sind viele Gruppen dabei, die Bäume individuell zu schmücken. Wie das Evangelische Familienzentrum Harkortstraße vor der Friedenskirche, die Awo-Kita von der Schulstraße und die Evangelische Kita vom Centrumplatz am Alten Markt und vor der Propsteikirche St. Gertrud, das Awo-Familienzentrum vom Bußmanns Weg in der Westenfelder Straße.

Am Montag (7.) schmückt das Ambulante Jugendhilfezentrum die Tannen am Saarlandbrunnen. Auch Händler machen mit, wie an der Buchhandlung Van Kempen und bei Primavera zu sehen ist.