Spielcontainer am August-Bebel-Platz: Kontrollen gefordert

Bochum-Wattenscheid. Der Spielcontainer in Wattenscheid-City steht nun neben dem sanierten Brunnen am August-Bebel-Platz. Es gibt aber auch Bedenken.

Dieser mobile Spielplatz soll dazu beitragen, die Wattenscheider City aufzuwerten und attraktiver zu machen. Die Stadt Bochum hat seinen Standort in der Wattenscheider Innenstadt verlegt - er wanderte vom unteren Treppenbereich in Höhe der Friedenskirche neben den Brunnen am August-Bebel-Platz. Das sind keine hundert Meter. Kostenpunkt: rund 5000 Euro.

Ziel: Aufwertung der Wattenscheider City

Zum neuen Standort am August-Bebel-Platz sagt eine Großmutter, die häufiger mit ihren Enkelkindern an diesem Spielcontainer ist: „Zuvor gab es leider Vandalismus und Verschmutzungen - wie soll es hier weitergehen, wo besonders abends manchmal dubiose Leute unterwegs sind? Eine phasenweise Aufsicht wäre gut.“

Stadt Bochum hat mit Umzug bis zur Brunnensanierung gewartet

Die Stadt Bochum hatte bis zur lange andauernden Brunnensanierung am August-Bebel-Platz gewartet, um diesen Spielcontainer dann dorthin umzustellen. Die Bezirksvertretung Wattenscheid hat das kürzlich einstimmig beschlossen - auch das Rahmenprogramm zur Bespielung des neuen Standortes, vom City- und Stadtteilmanagement mit lokalen Akteuren konzipiert. Sie hatte für den Umzug des Spielcontainers und die damit verbundenen Arbeiten bis zu 5000 Euro für das Jahr 2023 zur Verfügung gestellt - laut Verwaltung nötig „für die Umstellung und weitere damit verbundene Dienstleistungen“.

Sonja Lohf, Vorsitzende der Grünen-Bezirksfraktion, hatte dazu in der vergangenen Sitzung der Bezirksvertretung Wattenscheid bei den Beratungen unter anderem darauf hingewiesen, dass Jugendliche in den Abendstunden in dem mobilen Spielcontainer rauchen und deshalb den Kommunalen Ordnungsdienst Bochum darum gebeten, entsprechende Kontrollgänge durchzuführen.

Einstimmiger Beschluss der Bezirksvertretung Wattenscheid

Schon mit ihrem Beschluss im Juni 2021 hatte die Bezirksvertretung Wattenscheid die Stadtverwaltung beauftragt, diese temporäre Spielfläche an der Friedenskirche wechselweise umzusetzen. Dazu war vom City- und Stadtteilmanagement in Kooperation mit lokalen Akteuren das Spielkonzept „Friede, Freude, Spielvergnügen“ für ein Spieledreieck mit unterschiedlichen Spielstationen sowie begleitendem Rahmenprogramm an der Friedenskirche erarbeitet worden. Bestandteil der Spielstationen ist unter anderem der Spielcontainer des Herstellers Kukuk Box.

Stadt Bochum stellt auch mobile Bäume auf

Das Ziel: Die Verlagerung des Spielcontainers auch an andere Standorte in der Wattenscheider Innenstadt soll zur Belebung und Steigerung der Aufenthaltsqualität unterschiedlicher Bereiche beitragen, heißt es dazu in der entsprechenden Verwaltungsvorlage. Die möglichen Standorte in der Wattenscheider Innenstadt wurden der Bezirksvertretung im Vorfeld vorgelegt. An dem neuen Standort neben dem Brunnen am August-Bebel-Platz sollen zudem mobile Bäume zur Attraktivierung der Spielfläche beitragen, erklärte die Stadt Bochum außerdem in der im Oktober beschlossenen Vorlage.

