Sozialer Brennpunkt Wattenscheid: X-Vision Ruhr holt Preis

Bochum. Bei den Kinder- und Jugendkulturpreisen NRW hat das Projekt X-Vision aus Bochum den dritten Platz gewonnen. Song und Video haben überzeugt.

Die jungen Nachwuchstalente und Dozenten von X-Vision Ruhr aus Bochum wurden mit dem 3. Platz in der Kategorie Jugendkulturpreis ausgezeichnet. Beworben haben sie sich mit ihrem Song und Musikvideo „Angst“, der Mobbing an Schulen thematisiert. Zu hören bei diversen Musik-Streaming-Anbietern: https://www.youtube.com/watch?v=zRdtF5WqGE8

Zukunftshaus X-Vision Ruhr sitzt in Wattenscheid-Mitte

Die Preisverleihung fand bei den Kinder- und Jugendkulturpreisen NRW 2023 in Löhne statt. Die freiberuflichen Künstler von X-Vision Ruhr haben den Song und das Video 2021 zusammen mit Jugendlichen im Alter von 12 bis 18 Jahren aus Bochum und insbesondere dem sozialen Brennpunkt Wattenscheid erarbeitet. Das Zukunftshaus X-Vision Ruhr, mit Sitz in der Friedrich-Ebert-Straße 33 in Wattenscheid, bietet fortlaufend kostenlose Workshops an.

Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 18 Jahren, die Lust haben Musik zu machen, Interesse an Video- oder Beatproduktion haben, können sich gern an die Projektverantwortlichen wenden. Alle Infos und Kontaktdaten finden sie auf der Website www.xvisionruhr.de. Insgesamt 15.000 Euro Preisgeld für „beispielhafte Kulturarbeit mit Kindern oder Jugendlichen“ standen in den Kategorien Kinderkulturpreis, Jugendkulturpreis und Young Europe Award zur Verfügung.

X-Vision Ruhr aus Bochum mit vielen Aktivitäten

Ausgezeichnet wurden – unter 173 Bewerbungen – zehn Projekte aus neun Städten des Landes. 750 Kinder und Jugendliche nahmen teil mit 100 Präsentationen. Herausragend sind nach Veranstalterangaben drei Dinge: erstens die hohe Projektqualität; zweitens Stärke und Breite des jugendlichen Engagements für soziale und Umweltthemen; drittens die extrem breite regionale Streuung der Preisträger aus kleinen wie großen Städten.

Rückgrat des Jugendkulturpreises, der von Beginn im Jahr 1990 an durch das Land unterstützt wird, sind neben der Projektträgerin LKD (LAG Kulturpädagogische Dienste/Jugendkunstschulen NRW) aus Unna und dem Landesdachverband LKJ (Landesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit NRW) in Dortmund die Allianz mit der Stadt Löhne und ihrem lokalen Netzwerk Kinder- und Jugendarbeit mit Jugendkunstschule und anderen Partnern.

