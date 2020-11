Die Fraktion der Grünen in der Bezirksvertretung Wattenscheid hat auf ihrer konstituierenden Sitzung Sonja Lohf zur Vorsitzenden bestimmt. Sie ist seit 2017 Vorstandsmitglied im Kreisvorstand Bochum und Wattenscheid. Als Ratsmitglied wird sie die Grünen in der kommenden Wahlperiode in der Sozialpolitik und beim Thema Finanzen vertreten.

Oliver Buschmann stellvertretender Bezirksbürgermeister

Nach Absprache werden Ronja Buschmann oder Oliver Buschmann die Fraktionsvorsitzende vertreten. Oliver Buschmann wurde einstimmig als Kandidat für das Amt des stellvertretenden Bezirksbürgermeisters gewählt. Er hat dieses Amt bereits seit 2016 ausgeübt. Seine Schwerpunkte sind unter anderem die Gestaltung von Rad- und Schulwegen und eine Ausweitung des ÖPNV.

Feste Sprechstunde im Fraktionsbüro

Christoph Jäkel, seit 2016 Mitglied bei Bündnis 90/Grüne in Wattenscheid, wurde einstimmig zum Geschäftsführer gewählt. Er wird eine feste Sprechstunde im Fraktionsbüro an der Voedestraße einrichten. Oliver Buschmann wird mittwochs von 11 bis 13 Uhr an gleicher Stelle erreichbar sein.

Sitzung am 24. November

Die Fraktion wird ihre Arbeit am Dienstag, 24. November, in der Bezirksvertretung Wattenscheid aufnehmen. Die konstituierende Sitzung wird um 16 Uhr in der Alten Lohnhalle der Zeche Holland/Technologie- und Gründerzentrum an der Lyrenstraße beginnen.

