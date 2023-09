Sitzbänke auf Friedhof verschwunden - das ist die Ursache

Bochum-Eppendorf. Plötzlich waren die beliebten Holzbänke auf dem Kommunalfriedhof in Bochum-Eppendorf nicht mehr da. Bald sollen sie wieder dort sein.

Schon vor Wochen sind die Sitzbänke auf dem Kommunalfriedhof an der Holzstraße in Bochum-Eppendorf verschwunden. „Es gibt seitdem keinen schriftlichen Hinweis im Infokasten, keine Mitteilung“, kritisiert eine Eppendorferin (Mitte 50), die hier regelmäßig mit ihrer Schwiegermutter unterwegs ist. Jetzt macht sie ihrem Ärger Luft.

Sitzbänke gerade für Ältere und bei Hitze wichtig

„Gerade für ältere Menschen ist es doch wichtig, dass sie sich auch mal hinsetzen können - vor allem dann, wenn es heiß ist, wie es vor kurzem der Fall war. Wir als Anwohner beobachten auch, dass sich Senioren, die sich n - überwiegend am Hauptweg - zu einem Gespräch dort trafen, jetzt nicht mehr kommen.“

Der Friedhof in Bochum-Eppendorf sei in einem wirklich guten Zustand und eine Oase der Ruhe mit tollem Baumbestand. „Durch die fehlenden Bänke vermeiden es jetzt jedoch die Besucher, dort hin zu gehen. Es gibt keine Möglichkeit, sich nach der Grabpflege mal auszuruhen oder einfach an den oder die Verstorbenen in bequemer Haltung zu denken.“

Der Friedhof in Bochum-Eppendorf ist sehr gepflegt und auch ein Ort, um sich hinzusetzen. Doch die Bänke fehlen. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Besucher hoffen auf rasche Rückkehr der Bänke

Dieser Kritik schließt sich Friedhofsbesucher Karl-Heinz Gedigk (86) an. „Sitzgelegenheiten sind für Senioren wichtig, besonders auch bei Hitze. Aber diese Holzbänke waren in keinem guten Zustand mehr. Vandalismus spielt da eine Rolle, aber auch der natürliche Alterungsprozess.“

Stadt Bochum: Bänke werden derzeit restauriert

Die Stadt Bochum erklärt auf Nachfrage dieser Redaktion: „Die Bänke werden derzeit restauriert und erhalten einen neuen Anstrich“, so Stadtsprecher Peter van Dyk. Leider gebe es Lieferschwierigkeiten beim Holz für die Sitzflächen, „so dass mit der Wiederaufstellung der Bänke auf dem Friedhof in Eppendorf erst in ungefähr drei Wochen zu rechnen ist“. Sollte das Holz früher lieferbar sein, werde die Stadt Bochum die Bänke auch früher wieder aufstellen.

