Signalfarbe Rot soll Fahrradfahrer in Bochum besser schützen

Bochum-Höntrop/Eppendorf. Die Stadt Bochum hat einen Teil des Radstreifens an der Höntroper Straße in Wattenscheid rot markiert. Zuvor gab es hier häufiger Unfälle.

Weithin sichtbar in der Signalfarbe „Rot“ wurde der Fahrradstreifen auf der Höntroper Straße, in Höhe der Kreuzung Gartenstraße/Talstraße, in Wattenscheid markiert. Damit soll für mehr Sicherheit im Straßenverkehr gesorgt und speziell Radelnden besserer Schutz ermöglicht werden.

Unfälle vermeiden

Die Stadt Bochum erklärte auf Anfrage dieser Redaktion, dass es in dem genannten Bereich in Höntrop zwischen „2017 und Ende 2019 fünf Unfälle mit Beteiligung von Radfahrern gegeben“ habe. Auch im Juli dieses Jahres ist es auf dem Teilstück zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einer Radfahrerin gekommen; die Frau musste laut Polizei-Meldung „schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden“.

Weitere Stellen sind markiert

Die neu aufgebrachte Markierung soll nun „den Radweg und die Trennung von der Pkw-Fahrbahn sichtbarer und den Radverkehr dadurch sicherer machen“, teilt die Stadt Bochum weiterhin mit. Die Kosten für die insgesamt 52 Meter lange und 1,7 Meter breite Markierung auf der Höntroper Straße betragen 5000 Euro.

Auch auf der Berliner Straße ist ein Teilstück des dortigen, 2019 durch Markierungen eingerichteten und abgetrennten Radweges in Fahrtrichtung Wattenscheider Innenstadt in der roten Signalfarbe hervorgehoben. Dort in einem Einmündungsbereich der viel befahrenen Nord-Süd-Hauptverkehrsader hin.

In Bochum-Mitte ist der Radweg an der Hans-Böckler-Straße ebenfalls farbig markiert worden, weiterhin ein Bereich an der Herner Straße.

