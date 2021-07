Senior aus Wattenscheid vermisst: Polizei bittet im Hinweise

Wattenscheid. Ralph D. (66) wird vermisst. Die Polizei sucht Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. Zuletzt wurde er in Wattenscheid-Mitte gesehen.

Der 66-Jährige ist zuletzt am 28. Juni an seiner Wohnanschrift in der Nähe des Gertrudiscenters am Alten Markt in Wattenscheid-Mitte gesehen worden. Zu diesem Zeitpunkt machte er laut Polizei einen verwirrten Eindruck.

Polizei bittet um Hinweise

„Alle polizeilichen Maßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden von Ralph D. Ein Unglücksfall kann derzeit nicht ausgeschlossen werden“, so die Kripo. Er ist etwa 180-185 cm groß, schlank, hat kurze, lichte, graue bis dunkelblonde Haare mit Geheimratsecken sowie im Halsbereich stark herunter hängende Haut. Hinweise an die Polizei, Tel. 0234 / 909-4441 oder -4120 oder an jede Polizeidienststelle.

