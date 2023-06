Sechs Boule-Bahnen im Stadtgarten Wattenscheid eröffnet

Bochum-Wattenscheid. Die Sanierung des Stadtgartens Wattenscheid betrifft auch den Boule-Bereich. Auf den neuen Bahnen können alle Bürger und Vereine spielen.

Im Zuge der Stadtgarten-Sanierung in Bochum-Wattenscheid - ein rund 2,5 Millionen teures Projekt im Rahmen des Stadterneuerungsprojektes „Soziale Stadt - WAT bewegen“ - wurde dort auch der Boule-Bereich erneuert. Der kann von allen Besuchern kostenlos genutzt werden.

Boule in Wattenscheid: Für alle Bürger und Vereine

Auch von Vereinen: Inzwischen schon traditionell trägt die Wattenscheider Boule-Gruppe des TV Wattenscheid 01 ihre jährliche Meisterschaft dort aus. So auch diesmal, als sich 24 Mitstreiterinnen und Mitstreiter bei strahlendem Sonnenschein und eigenem Catering im Wattenscheider Stadtgarten einfanden, um in vier Spielrunden die sechs Finalisten zu ermitteln - die achte Meisterschaft der Boule-Gruppen des TV 01.

In einem spannenden Endkampf gewannen Heike Müller, Willi Nottebaum und Horst Heimann schließlich mit 13:9 knapp die Meisterschaft gegen Dorothee Stallmann, Gerd Bramsiepen und Bärbel Junker, die damit Vizemeister/innen wurden.

Sechs Boule-Bahnen im Stadtgarten Wattenscheid

Insgesamt gibt es hier sechs neue Boule-Bahnen am Ententeich mit einer Sitzmauer an der Pergola und einem Glasdach über der integrierten Schach-Fläche. Marc Westerhoff, stellvertretender Bezirksbürgermeister (CDU), nahm an diesem Tag die Gelegenheit wahr, sich in die Grundzüge des Boule-Spiels praktisch einweisen zu lassen.

Attraktiv: die neue Boule-Anlage im Stadtgarten Wattenscheid. Foto: TV01

Millionen-Projekt in Wattenscheid

Die Millionen Euro teure Sanierung des Wattenscheider Stadtgartens selbst - von Fußwegen über Parkplatz und Grün bis Spielplatz - ist noch längst nicht abgeschlossen. Obwohl Teilbereiche schon fertiggestellt sind. Derzeit geht es vor allem um die aufwendige Sanierung des Teichbereiches.

