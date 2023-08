Schwimmbad-Neubau im Südpark steht vor dem endgültigen Aus

Wattenscheid-Höntrop. Stadt Bochum informiert Politiker erst vor kurz vor der Sitzung über das drohende Aus fürs Südpark-Schwimmbad. Öffentlichkeit ausgeschaltet.

Diese Nachricht schlug wie eine Bombe ein in der Sitzung der Bezirksvertretung Wattenscheid: Der von allen sehnlichst gewünschte und auch schon von der Stadt Bochum und ihren Gremien verkündete baldige Hallenbad-Neubau im Südpark verzögert sich ganz erheblich - und findet womöglich gar nicht mehr statt.

Stadt Bochum informiert Politik erst 90 Minuten vor der Sitzung

Erst 90 Minuten vor der Sitzung am Dienstagnachmittag wurden die Politiker von der Stadt Bochum informiert, was unter dem Tagesordnungspunkt „Hallenbad“ aktueller Sachstand ist. Und dafür war eigens auch der Bochumer Stadtbaurat Markus Bradtke zur Sitzung erschienen, um es den Anwesenden zu verkünden. Ein Formfehler sei passiert - und der hat dazu geführt, dass sich der Planungsprozess für den Hallenbad-Neubau nicht nur um mindestens sieben Monate verzögert, sondern womöglich um Jahre. Wenn der Neubau denn überhaupt stattfindet. Zum Formfehler: Alle Anwohner sind über die aktuelle Neubauplanung informiert worden und hatten entsprechend Zeit für einen Widerspruch. Im März verkündeten Stadt und Wasserwelten Bochum dann lautstark, aufgrund nicht eingegangener Widersprüche könne jetzt die Planung für ein „Gartenhallenbad“ starten - und so ging es unverdrossen weiter.

Entsetzen in der Bezirksvertretung Wattenscheid

Doch nun fiel auf, so erklärte es Stadtbaurat Bradtke den überraschten Anwesenden in der Sitzung der Bezirksvertretung, dass nicht allen Anwohnern die Planungsunterlagen zugestellt worden seien. So seien 58 vergessen worden - und gerade diejenigen, die in der Straße In der Mark wohnen, die einzige Kfz-Zufahrt zum Südpark-Schwimmbad. Es sei ein Versehen gewesen, ein persönlicher Fehler eines/einer Angestellten. „Wir werden der Sache auf den Grund gehen, auch das Rechnungsprüfungsamt ist eingeschaltet, um nachzuhalten, was hier ganz offenbar schiefgelaufen ist.“ Selbst die kurzfristig informierten Bezirkspolitikern hatten es offenbar schwer, mit der neuen Sachlage umzugehen. Was heraus kam: Schon am Freitag hätten Stadt bzw. Wasserwelten Bochum die Öffentlich bzw. die Presse informieren können, was aber nicht passiert ist. Dann hätten sich Bürger in oder im Vorfeld der Sitzung der Bezirksvertretung äußern können.

Posse und Verschwendung von Steuergeldern

Die Posse um den seit sieben Jahren von der Stadt Bochum prophezeiten Schwimmbad-Neubau im Südpark Höntrop habe damit einen erneuten Gipfel erreicht - so brachte es jedenfalls ganz offen CDU-Fraktionschef Gerd Kipp auf den Punkt und sagte kräftig seine Meinung zum Thema Südparkbad: „Es kann ja nicht mehr wahr sein, was hier passiert – und Bürger, Schulen und Vereine seit vielen Jahren auf die Palme bringt, die hier vor Ort endlich wieder schwimmen gehen wollen. Wir fühlen uns hinters Licht geführt.“

