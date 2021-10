Schwimmbad Höntrop: FDP kritisiert „Koalitionsgeschacher“

Ein Blick in das alte Hallenbad in Bochum-Höntrop, kurz vor dem Abriss, aufgenommen am 11. September 2020.

Bochum-Höntrop. Rot-Grün ist uneins über die Zukunft der Schwimmbad-Standorte in Wattenscheid. Die FDP kritisiert das „Hü und Hott“ von SPD und Grünen.

Das neue Bäderkonzept für Bochum und seine Folgen. Dass SPD und Grüne im Rat der Stadt Bochum uneins sind hinsichtlich der Schwimmbadstandorte in Wattenscheid, stößt bei der FDP bitter auf. Die Liberalen kritisieren das Hü und Hott von Rot-Grün: Die SPD tendiert zu einem neuen Hallenbad im Südpark Höntrop, der grüne Koalitionspartner hingegen zu einem Neubau in Südfeldmark.

Schwimmbad-Höntrop: FDP kritisiert Uneinigkeit von SPD und Grünen

„Rot-Grün hat 2017 einen Ratsbeschluss auf den Weg gebracht, der den Erhalt aller Schwimmbadstandorte als Ziel des neuen Bäderkonzepts vorgegeben hat. Im Kommunalwahlkampf waren quasi alle Parteien für den Erhalt des Bades in Höntrop. Die Wattenscheider Ampelkoalition in der Bezirksvertretung hat sich mehrfach zu dieser Standortsicherung bekannt. Nun sagt aber der SPD-Ratsfraktionsvorsitzende Burkart Jentsch ,Hü’ (und damit Höntrop), aber der Fraktionsvorsitzende der Grünen Sebastian Pewny ,Hott’ (und damit Südfeldmark)“, wundert sich Felix Haltt, Vorsitzender der FDP-Ratsfraktion Bochum. „Wenn sich jetzt die grüne Ratsfraktion in der Ratshaus-Koalition durchsetzen würde, hätte man die Wählerinnen und Wähler ziemlich hinter die Fichte geführt.“

Damit sei aus Sicht von Felix Haltt aber nicht zu rechnen. Burkhart Jentsch habe schon die Muskeln spielen lassen und darauf verwiesen, dass die SPD die „stärkste Kraft im Stadtrat“ sei und man sich von der grünen Entscheidung nicht beeindrucken lasse. „Und wenn Sebastian Pewny wohlweislich den Standort Höntrop als ,zweitbeste Lösung’ bezeichnet, dann ist die grüne Ratsfraktion in der Standortfrage wahrscheinlich schon längst auf dem taktischen Rückzug“, vermutet Haltt.

Bäderkonzept Bochum: FDP will einzelne Standorte in Bürgerhände geben

Es stelle sich nur die Frage, ob sich die Grünen wie in der Debatte um die Wohnungs- und Flächenpolitik von der SPD einnorden ließen oder ob man sich bei einem Einknicken Zugeständnisse in anderen Bereichen erkaufe, so Haltt weiter. „Die Debatte um die Standortfrage in Wattenscheid wäre dann vollends zu einem rot-grünen Koalitionsgeschacher verkommen.“

„Die Wattenscheider Ampelkoalition bringt in die nächste Bezirksvertretung eine Anregung ein, die sich abermals zum Standort Höntrop bekennt“, kündigt Felix Haltt an. „Es wäre nicht überraschend, wenn diese Anregung auch eine breitere Mehrheit in der Bezirksvertretung Wattenscheid findet. Ein solch klares Votum kann man dann auch in den Ratsfraktionen nicht einfach wegwischen.“

Als FDP-Ratsfraktion plädiere man dafür, dass in Höntrop ein Hallenbad mit attraktiven Freizeitaußenbereich samt Wasserspielen entsteht. Unabhängig von dieser konkreten Standortfrage stelle sich jedoch die grundsätzliche Frage, ob man einzelne Standorte nicht auch als Bürgerbad betreiben könnte..

