Schwerer Verkehrsunfall mit jungem Fußgänger in Wattenscheid

Günnigfeld. Bei der Kollision mit einem Pkw auf der Ostpreußenstraße wird ein 21-jähriger Wattenscheider schwer verletzt. Polizei: Er trug Kopfhörer.

Bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt wurde ein 21-jähriger Wattenscheider am Samstagabend. 6. Juni. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 43-jähriger Mann aus Wattenscheid mit einem BMW gegen 19.45 Uhr, die Ostpreußenstraße in Richtung Kreisverkehrs an der Osterfeldstaße. In Höhe der Friedhofstraße betrat dann der 21-Jährige an der Überquerungshilfe offenbar unvermittelt die Fahrbahn; er hatte nach ersten Ermittlungen Kopfhörer im Ohr.

Der Autofahrer konnte den Zusammenstoß trotz einer Bremsung nicht verhindern. Bei der Kollision wurde der Fußgänger auf die Motorhaube aufgeladen, prallte gegen die Windschutzscheibe und fiel auf die Fahrbahn. Der junge Mann wurde an der Unfallstelle erstversorgt und verblieb stationär im Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Umgehungsstraße nicht passierbar.

