Schoko-Träume werden wahr - dafür sorgt Manufaktur Ruth

Bochum. Die Manufaktur Ruth aus Bochum-Wattenscheid stellt in Handarbeit auch individuell besondere Schokoladen-Sachen her – von Nikolaus bis Geldschein.

Alles Handarbeit, das merkt man an jeder Station in der gläsernen Produktionshalle der Schokoladenmanufaktur Ruth in Bochum-Wattenscheid an der Burgstraße. Juniorchef Max Ruth und Shopleiterin Julia Hafemann führen durch die Räume, erklären die einzelnen Schritte in der Herstellung – vom Schoko-Nikolaus bis zur Praline mit Spezialfüllung. Und man merkt sofort: Handarbeit ist aufwendig.

Handarbeit im Schokoladenwerk Ruth in Bochum

Großen Wert legt Max Ruth darauf, dass es hier um keine Massenproduktion geht wie in einer Fabrik. Sondern um kreative, selbst ausgedachte oder über Einzelfirmen beauftragte Schoko-Produkte, die dann in liebevoller Handarbeit hergestellt werden.

Die fertigen Schokoladen-Nikoläuse in abgefüllten Formen in der Schokoladenmanufaktur Ruth in Bochum-Wattenscheid. Foto: Hanusch / FUNKE Foto Services

Café-Kunden können gläserne Produktion in Bochum sehen

Die Mitarbeiterinnen, teils mit einem kleinen Pinsel in der Hand, bestreichen Kunststoff-Formen in allen Größen: von Auge über Mütze bis Bart zum Beispiel beim Nikolaus. Dann werden die so vorbereiteten Formen in einer Maschine mit Schokolade befüllt. Über weitere Stationen ist dann der individuell angefertigte Nikolaus fertig. Oder ein anderes Schoko-Produkt, das teils je nach speziellem Auftrag hergestellt wird.

Firma Ruth aus Bochum erfüllt auch Schoko-Sonderaufträge

„Je nachdem, was der Kunde als Motiv will, können wir alle Wünsche umsetzen.“ Und all das landet schließlich im gekühlten Lagerraum, um verpackt auch europaweit bis nach Spanien an den Fachhandel oder Einzelkunden ausgeliefert zu werden. Rund 55 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind an der Burg-/Metternichstraße in Bochum-Wattenscheid beschäftigt.

Von den Sonderwünschen einzelner Kunden, Firmen und Privatpersonen mal ganz abgesehen, entwickeln Max Ruth und sein Team jedes Jahr auch immer wieder eigene Schoko-Kreationen. Da geht es u.a. um Sport (Fußball läuft gut), Frauen-Accessoires, Geldscheine, Werkzeug und viele andere Motive. Selbst Schoko-Flaschen unterschiedlicher Bierhersteller sind zu haben. Auch selbst hergestellte, hochwertige Marzipanprodukte stehen im Regal. Man erkennt oft erst auf den zweiten Blick, dass es sich hierbei um Schoko-Sachen handelt, so täuschend echt sehen sie aus. „Eigentlich viel zu schade, um aufgegessen zu werden“, sagt ein Kunde, der regelmäßig den Verkaufsraum samt Café an der Burgstraße besucht. Und auf die Trüffel-Praline schwört.

Mit dem Pinsel werden die Nikolaus-Formen zuvor sorgfältig in Handarbeit ausgemalt für Augen, Bart und Mütze. Foto: Hanusch / FUNKE Foto Services

Große Weihnachtsmänner und Nussknacker für guten Zweck in Bochum

Und bald gibt es wieder einige große, viele Kilogramm schwere Weihnachtsmänner und Nussknacker aus Edel-Vollmilchschokolade: Diese haben im Verkaufsraum schon im Vorjahr sofort die Blicke aller Besucher auf sich gerichtet, nicht nur weil sie – von Folie schützend umhüllt – gut sichtbar im Eingangsbereich steht. Diese Sonderexemplare, mehrere hundert Euro teuer, sind begehrt. Oft auch gekauft als Spende an Kitas oder Vereine - und werden dort genüsslich zerteilt und in großer Runde von den so bedachten Menschen verzehrt.

Schoko-Geldscheine gibt’s auch in der Schokoladenmanufaktur Ruth in Bochum. Foto: Hanusch / FUNKE Foto Services

Übrigens: Zum ersten Mal ist die Schokoladenmanufaktur Ruth auf dem Weihnachtsmarkt in Bochum vertreten, der Stand steht auf dem Dr.-Ruer-Platz in Höhe der Sparkasse. Max Ruth ist fast jeden Tag dabei - und freut sich über die große Resonanz und die interessierten Nachfragen zu diesen speziellen Schoko-Sachen, die es so nirgendwo gibt.

Ruth bietet Schokoladen-Edition mit „Gold-Tickets“

Ein Novum: Nächste Woche werden in Anlehnung an einen Schokoladenfilm, der nun in den Kinos startet, spezielle Schokotafeln verkauft; darin in einigen verpackt als Gewinn 15 Einladungen (plus Zusatzgast) als „Gold-Tickets“ für einen ganz speziellen Besuch am 3. Februar im Schokoladenwerk Ruth.

Die Weihnachtsproduktion im Schokoladenwerk Ruth, im September gestartet, ist jetzt übrigens beendet, das Lager fast leer. Nun geht’s um die kommende Saisonware – wie Osterhasen.

