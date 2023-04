Schauspieler Patrick Joswig liest aus James Bond-Romanen

Bochum-Wattenscheid. Das Programm im Haus Wiesmann in Wattenscheid bietet viel Abwechslung: James Bond trifft nun Heinz Erhardt im „Wiesmann’s“ - Eintritt frei.

Der Bond-Club Wattenscheid lädt ein zu einer Lesung mit Patrick Joswig am heutigen Donnerstag, 13. April: Ab 19.07 Uhr im „Wiesmann’s“ an der Hochstraße 65 ist das Thema „70 Jahre Bond-Romane von Sir Ian Fleming“.

Bekannter Schauspieler liest aus Bond-Romanen

Patrick Joswig ist ein Wattenscheider Schauspieler und bekannt aus vielen TV-Serien, Hörspielen und Kinofilmen (unter anderem „23 - Nichts ist so wie scheint“, „Unsere wunderbaren Jahre 2“, „Strafe - ein hellblauer Tag“, „Das Tagebuch der Anne Frank“, „SOKO“, „Tatort“).

Im Kulttreff „Wiesmann’s“ an der Hochstraße in Wattenscheid-Mitte geht es am Wochenende mit einem unterhaltsamen Programm weiter: „Noch’n Gedicht“ folgt dort dann am Samstag, 15. April, im Format „Hör-Bar“ ab 20 Uhr. Wolfgang Hausmann öffnet dann seinen Bücherschrank und liest Heinz Erhardt. Der Eintritt ist jeweils frei. Weitere Infos: https://haus-wiesmann.de/category/ueber-uns/

