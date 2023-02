Die Straßen gehören den Gänsereitern in Höntrop und Sevinghausen, wenn das eigentliche Reiten im Südpark am Rosenmontag entschieden ist

Karneval Rosenmontagszug in Höntrop: Diese Straßen sind gesperrt

Wattenscheid-Höntrop. Nach dem traditionellen Gänsereiten am Rosenmontag im Südpark in Bochum startet wieder der Umzug. An der Strecke werden die Straßen abgesperrt.

Der Rosenmontagszug des Gänsereiter-Clubs Höntrop und auch der Sevinghauser Gänsereiter zieht am Montag, 20. Februar, wieder durchs Dorf, direkt im Anschluss an das traditionelle Gänsereiten ab 13.15 Uhr in Spelbergs Busch/Südpark.

Ab 7 Uhr wird dazu ein Halteverbot entlang der Aufstellungs-und Zugstrecke gelten. Von 9 bis 14 Uhr wird die Höntroper Straße zwischen Biomarkt Denns und Aldi und der Westfälischen Straße gesperrt. Von 13.30 bis 15 Uhr werden Op de Veih, Zeppelindamm zwischen Varenholzstraße und Kreuzung Wattenscheider Hellweg ebenfalls gesperrt.

Die Nebenstraßen sind ebenfalls betroffen

Von 13.30 bis 17.30 Uhr ist dann auch der Wattenscheider Hellweg ab Café del Sol bis zur Kreuzung mit Höntroper und Westenfelder Straße gesperrt. In dieser Sperrphase können Fahrzeuge über die Querungsstelle In der Hönnebecke/Höntroper Straße die abgebundenen Straßen südlich des Wattenscheider Hellwegs ausfahren.

Folgende Straßen können während der Veranstaltung nicht angefahren oder verlassen werden: Höntroper Straße 1-60, Mariannenstraße, Westfälische Straße, Alte Post, In der Hönnebecke, Höntroper Gänsereiterweg, Vincenzstraße, Emdenstraße, Mühlenstraße, Lindenstraße, Im Loh, Otto-Hahn-Straße, Pulverstraße, Carl-Bosch-Straße, Einsteinweg, Rauks Feld, Alter Zoll, Op de Veih, In den Schelhöfen, Holunderweg, Spelbergs Feld, Spelbergs Busch, Pappelweg, Birkenpfad, Mattenburg, Horneburg, Elverfeldstraße, Faunastraße, Wacholderweg. Hermelinweg, Hirschweg, Gamsweg, Efeuweg, Ligusterweg, Mandelweg, Friedlandstraße, Gerdes Feld, Weißdornweg, Kordts Feld, Rodenfeld, Rotdornweg, Schlehenweg, Zollstraße, Todts Feld, Preins Feld.

Die Aufstellungs- und Zugstrecke: Höntroper Straße – Op de Veih – Zollstraße – Zeppelindamm – Wattenscheider Hellweg – Ende an der Kreuzung Wattenscheider Hellweg / Höntroper Straße. Die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge ist jederzeit gewährleistet, heißt es.

Der Weg für den Rosenmontagszug in Höntrop nach dem Gänsereiten im Südpark. Foto: Anda Sinn / funkegrafik nrw

Ortskundige sollten den Veranstaltungsbereich weiträumig umfahren. Vom Wattenscheider Hellweg gibt es eine Umleitung in Richtung Bochum-Innenstadt ebenso nach Essen.

Auch die Linien der Bogestra sind betroffen. Von ca. 10.30 bis ca. 18.30 Uhr, auf den Linien 344, 346, 363, 365, 389 und 390 kommt es immer wieder zu Behinderungen. Dabei müssen die Busse zwischen den Haltestellen Höntrop Kirche, Höntrop (S), Elchweg und Alter Zoll bei Bedarf kurzfristig umgeleitet werden.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wattenscheid