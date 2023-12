Rock Classic Allstars feiern Jubiläum: Termin ‘24 steht fest

Bochum. Sie können’s nicht nur in Wattenscheid: Die Rock Classic Allstars füllten den Bermudaclub Riff – und kündigen ein stimmungsvolles Jubiläum ‘24 an.

Ihre Sommerkonzerte auf der Freilichtbühne sind ein jährliches Highlight in Wattenscheid. Doch die „Rock Classic Allstars“ sind auch in Bochum gefragt: 600 Besucher feierten am Samstagabend im Riff: ausverkauft!

Rock Classic Allstars: Von „Radar Love“ bis „Major Tom“

Anke und Heinz Heinemann traten mit ihrer Allstar-Band erneut eine musikalische Zeitreise in die 70er und 80er Jahre an. Von „Radar Love“ bis „Skandal im Sperrbezirk“, von „I was made for lovin’ you“ bis „Major Tom“: Die Fans von U17 bis Ü70 hatten drei Stunden mächtig Spaß. Stargast war Clive Jackson („Spirit in the Sky“). Zu den weiteren Sängern zählte BO-Urgestein Joe Hartmann.

Hits von einst für ein jung gebliebenes Publikum von heute: Das ist das Erfolgsrezept der „Rock Classic Allstars“. „In diesem weltweit einzigartigen Band-Projekt finden sich mehr als 50 Musiker, die in wechselnden Besetzungen eine gelungene Mischung ihrer größten Hits und vielen weiteren Rock-Highlights der 60er, 70er und 80er präsentieren“: So beschreiben Anke und Heinz Heinemann ihre Zusammenarbeit mit „Legenden, die mehr als eine Generation bewegt und verändert haben“.

20. Geburtstag am 29. Juni 2024 auf der Freilichtbühne

2024 feiern die Allstars ihr 20-jähriges Bestehen. Am Samstag, 29. Juni, kehren sie in ihr „Wohnzimmer“, die Freilichtbühne, zurück. Regelmäßig ist die Arena bei den Wattenscheider „Klassentreffen“ ausverkauft – zuletzt im vergangenen August u.a. mit Jeff Brown (Ex-Sweet), Oliver Marsh (Sailor) und Greg Bannis (Ex-Hot Chocolate).

Wer beim 20. Geburtstag am Start sein wird, steht noch nicht fest. Sicher ist: Der Vorverkauf hat begonnen. Karten gibt es in Wattenscheid bei Tabak Siegmund, Wacker Reisen, Kosmetikstudio Hartmann, „Frau Kohl“, Lotto- und Postagentur Rizzo, „Pick up“, „Salon Angela“ sowie unter 0163/4145388.

