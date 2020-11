Wattenscheid-Mitte. Nach Umbau und Modernisierung des Rewe-Marktes in Wattenscheid-City soll am 30. November die Eröffnung erfolgen. 6 Mio Euro wurden investiert.

Der 30. November (Montag) ist nun der Eröffnungstermin für das Rewe-Geschäft an der Hochstraße 23 in Wattenscheid-City. Das erklärt Inhaber Reinhard Mokanski. Der Standort wird seit über fünf Monaten aufwendig für fast 6 Millionen Euro um- und ausgebaut sowie kräftig modernisiert. Der Supermarkt wird damit rund sechs Wochen später als geplant eröffnet, da die Umbauarbeiten länger als gedacht dauern.

Viel Geld investiert

Die Baukosten liegen bei rund 4,5 Millionen Euro, die der Gebäudeeigentümer als Bauherr trägt, das ist die Familie Schulze-Hesselmann aus Dortmund. Hinzu kommen Investitionskosten für die Einrichtung in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro, die der Kaufmann Reinhard Mokanski mit seiner Firma trägt. „Insgesamt wird hier sehr viel Geld investiert, um diesen traditionsreichen Standort in Wattenscheid auf den neuesten Stand zu bringen und den Kunden ein Einkaufserlebnis zu bieten“, betont der 63-jährige Geschäftsmann aus Wattenscheid, der insgesamt sechs Rewe-Standorte in Wattenscheid, Bochum und Herne mit rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreibt. Und auf ein persönliches, 50-jähriges Jubiläum blicken kann: Mit 13 Jahren hat er erstmals im Einzelhandel gearbeitet; hier startete seine Lehre.

Der Rewe-Markt in Wattenscheid-City wird groß umgebaut. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Mokanski betreibt sechs Rewe-Geschäfte

Das Geschäft an der Hochstraße in Wattenscheid-Mitte ist die Keimzelle des „Rewe-Imperiums“ von Reinhard Mokanski, hier hat vor 38 Jahren am 11.11.1982 alles angefangen. „Daran kann ich mich noch gut erinnnern, wir haben damals mit vielen Bürgern und Vereinen aus Wattenscheid groß die Eröffnung gefeiert.“ Dass das Unternehmen im Laufe der Zeit immer weiter gewachsen ist, habe er auch seiner Familie zu verdanken, die sich hier sehr engagiert habe. Dazu zählen u.a. Neffe Mario als sein Stellvertreter, Schwester Heike leitet die Buchhaltung, der Schwager die Metzgereiabteilung.

Treue Kunden

Die Umbaupause an der Hochstraße habe natürlich zu einem deutlichen Umsatzrückgang von rund 3,75 Millionen Euro geführt. „Trotzdem: Viele Kunden sind uns treu geblieben und haben meine anderen Standorte besucht. Dafür möchte ich mich bedanken“, betont der Kaufmann. „Die kommende Eröffnungsfeier wird natürlich wegen der Corona-Pandemie nicht so groß ausfallen, trotzdem wollen wir unseren Kunden etwas bieten“, erklärt Reinhard Mokanski.

Der modernisierte Standort wird auch eine Mall bieten, u.a. mit Malzers-Backstube samt Cafe, Imbissbereich, Blumen, Sushibereich, Lotto-Totto. Und es wird eine Art-Galerie geben mit 24 großen Bildern – „die Exponate zeigen historische WAT-Ansichten, das ist schon was Besonderes“, betont Reinhard Mokanski.