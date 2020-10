Rewe Lenk in Wattenscheid-Eppendorf nach Umbau geöffnet

Bochum-Eppendorf. Der modernisierte Rewe-Markt Am Thie 9 in Wattenscheid-Eppendorf hat nach langer Umbau- und Erweiterungsphase wieder seine Türen geöffnet.

Kaufmann Stefan Lenk ist sich sicher: „Die Kunden werden vom neuen Einkaufsgefühl begeistert sein.“ Insgesamt umfasst das Marktteam in Eppendorf 60 Mitarbeiter, „die uns auch während des Umbaus tatkräftig unterstützt haben“.

Lenk betreibt neun Rewe-Märkte

Der selbstständige Kaufmann Stefan Lenk betreibt in zweiter Generation mit Ehefrau Claudia neun Rewe-Märkte in Bochum, Hattingen, Witten, Sprockhövel und Eppendorf. Familie Lenk ist seit 1963 eng mit dem Einzelhandel verbunden, auch die drei Söhne sind eingebunden. Besonderes Augenmerk werde auf Service, Kundenfreundlichkeit und auch regionalen Ansatz gelegt. Familie Lenk betreibt den Rewe in Eppendorf seit 24 Jahren. „Wir möchten damit unseren Kunden, die uns über so viele Jahre die Treue gehalten haben, danken und ihnen mit dem Umbau auch etwas zurückgeben.“

Familie Lenk betreibt neun Rewe-Märkte. Foto: Rewe Dortmund

Der Markt in Eppendorf ist jetzt heller und größer, der Eingangsbereich offen gestaltet. Auf der rund 1700 qm großen Verkaufsfläche umfasst das Sortiment mit über 25.000 Artikeln neben Markenprodukten auch Eigenmarken samt Bioprodukten. Auch Artikel und Spezialitäten kleiner Lieferanten und regionale Produzenten sind berücksichtigt. Der Frischebereich wurde vergrößert, breit gefächert ist das Obst- und Gemüsesortiment.

Größer und heller

Quer durchs Sortiment werden zahlreiche Artikel und Spezialitäten aus der Region angeboten. So können Kunden z.B. saisonales Obst und Gemüse wie erntefrische Beeren, Äpfel und Spargel vom Schmücker Hof aus Bottrop-Kirchhellen, Currywurst von Dönninghaus aus Bochum und Ruth Schokolade aus dem Werk in Wattenscheid einkaufen. Die Getränkeabteilung bietet Vielfalt. Frische Fleisch-, Wurst-, Käse- und Fischspezialitäten gibt es an den Frischetheken. Beim Umbau wurde auch der Thekenbereich vergrößert. Es gibt außerdem warme Spezialitäten zum Mitnehmen und Genießen.

Bäckerei Malzer’s vergrößert

Energiesparende LEDs erhellen den Markt. Die Verglasung großer Teile der Kühltechnik spart Energie. Wärme, die beim Kühlen entsteht, wird für die Beheizung der Räume genutzt.

In der Vorkassenzone findet sich die Bäckerei „Malzer’s“ (sonntags 7.30-17 Uhr geöffnet) in neu gestalteter Atmosphäre mit Sitzgelegenheiten. Der Rewe-Markt ist geöffnet montags bis samstags von 7 bis 20 Uhr.

