Restkarten

Spätentschlossene haben noch Chancen beim Saalkarneval in Wattenscheid. Die Rasselbande kann tatsächlich für Rosenmontag, 24. Februar, noch einige wenige Restkarten für den Zeltkarneval an der Sportanlage Auf dem Esch am Wattenscheider Hellweg bieten.

Auch bei den Abendveranstaltungen der Kolpingspielschar sind noch ein paar Plätzchen zu ergattern, und zwar für die Sitzungen am 15. und 21. Februar. Der Eintritt kostet 13 Euro, Kartenvorverkaufsstellen sind in der „Kleinen Raupe“, Westenfelder Straße 3, und bei „Pickup“ Dirk Kontny, Höntroper Straße 49.