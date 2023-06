Reitverein Wattenscheid bekommt ein großes Stück vom Kuchen

„Moderne Sportstätte“ ist die Anlage des Reitvereins Wattenscheid am Südpark in Bochum nun. Das NRW-Förderprogramm machte hohe Investitionen möglich. Im Bild freuen sich MdL Andrea Busche, Zyleya Demir (Grüne), Vorsitzender Frederic Lodde, NRW-Staatssekretärin Andrea Milz und MdL Serdar Yüksel.

Bochum-Höntrop. Für ein neues Hallendach und die Beleuchtung der Außenanlage stemmt der Reitverein Bochum-Wattenscheid 300.000 Euro. Die NRW-Regierung steigt ein.

Einen Blick zurück und auch nach vorn warf Frederic Lodde, Vorsitzender des Reitvereins Wattenscheid am Südpark in Höntrop. „Nach einem der großen Stürme konnten wir unser großes Hallendach nur in Teilen reparieren“, erzählt er. Jetzt aber hat die Halle eine komplett neue, stabile Eindeckung, und die Außenanlagen sind mit LED-Strahlern bestückt. Das ist wichtig für die Vereinsarbeit.

Geld vom Land NRW nach Bochum

„So können wir das Training viel weiter über die Sommerzeit ausdehnen, auch wenn das Tageslicht schon nicht mehr ausreichen würde, und müssen nicht alles in den beiden Hallen ablaufen lassen“, erzählt er. „Außerdem sind viele Kinder und Jugendliche so lange in der Schule, dass sie nun auch spätnachmittags und abends draußen reiten können.“

Mehr Trainingszeit im Freien in Bochum-Wattenscheid

Dach und Beleuchtung haben den Verein stolze 300.000 Euro gekostet, deshalb hat er sich um die Aufnahme in das NRW-Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ beworben - und den Zuschlag erhalten. 200.000 Euro kamen aus Landesmitteln, 100.000 Euro brachte der Club auf, auch durch kräftige Eigenarbeit.

Die NRW-Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, Andrea Milz, brachte zur Übergabe sinnbildlich wie kalorienreich eine Torte mit NRW-Wappen mit („nicht durch die lippische Rose schneiden, sagt der Konditor“). Sie war auf einer „Rundreise“ und absolvierte unter anderem auch den symbolischen ersten Spatenstich für den Umbau des Wattenscheider Lohrheidestadions.

300 Millionen Euro für 3000 Vereine in NRW

Mit dem großzügigen Förderprogramm werden in Nordrhein-Westfalen Investitionsmaßnahmen zur Modernisierung, Instandsetzung, Sanierung, Ausstattung, Entwicklung sowie zum Umbau und Ersatzneubau von Sportstätten und -anlagen in vereinseigener Trägerschaft mit Fördermitteln in Höhe von 300 Millionen Euro gefördert.

Über 3000 Sportvereinen konnten dadurch mit der Umsetzung von Modernisierungsmaßnahmen an ihren Sportstätten beginnen, viele sind schon abgeschlossen.

