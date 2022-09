Bochum: Realschüler teilen ihre Arbeit für den guten Zweck

Westenfeld. Drei Stufen der Pestalozzi-Realschule Bochum arbeiten und spenden bei „Work & Share“. Stolze 3300 Euro kommen für aktive Hilfsprojekte zusammen.

350 Schülerinnen und Schüler aus drei Jahrgangsstufen der Pestalozzi-Realschule machten mit beim diesjährigen „Work & Share“-Projekt und arbeiteten jeweils einen Tag lang, um die Einnahmen für gleich zwei karitative Einrichtungen zu spenden. Schulleiterin Zoi Stefanou dankte ihnen und unterstrich: „Ihr wusstet, wofür ihr arbeiten geht. Im nächsten Jahr wollen wir das aber noch toppen.“

Stattliche 3300 Euro konnten sie nun an die Neven-Subotic-Stiftung und den Kinderhospizdienst Ruhrgebiet e.V. weiterleiten. Allerdings räumten die drei Sprecherinnen und Assistentinnen Enni, Juliette und Efkan von Orga-Leiter Karsten Limpert ein: „Es ist schwer, sich vorzustellen, wie es unheilbar kranken Kindern im Alltag geht, und auch denen, die kein sauberes Wasser haben. Denn wird haben hier ja im Vergleich eigentlich alles.“

Schüler: Selbstverständlichkeit

Limpert lobte Einsatz und Spendensumme: „Ihr habt euch Gedanken gemacht, was man machen kann und darf, und wohin das Geld gehen soll. 3300 Euro sind für einen Tag auf jeden Fall eine ganze Menge.“ Schon zum dritten Mal wird die Neven-Subotic-Stiftung bedacht, der Namenspatron und Ex-Fußballnationalspieler Serbiens war auch schon in der Schule zu Gast.

Silke Kuhlke beschrieb nach ihrem Dankeschön für die Stiftung: „Überall in der Welt brauchen die Menschen im Alltag sauberes Wasser. Die Kinder in unseren Projekt-Regionen in Äthiopien, Kenia und Tansania müssen rund sechs Kilometer laufen, um überhaupt Zugang zu Wasser zu haben, und das schon ganz früh morgens und in großer Hitze und mit einem 20-Liter-Kanister. Mit eurer Hilfe können wir konkret 33 Menschen helfen.“

Diesen Menschen hätten allein durch die Zeit, die sie zum Wasserholen brauchen, oft keine Möglichkeit, eine Schule zu besuchen und damit keinen Zugang zu Bildung und einem selbstbestimmten Leben. „Dabei ist das für uns so selbstverständlich“, hatten die drei Pestalozzi-Schülerinnen erzählt,

Für den ruhrgebietsweit tätigen Kinderhospizdienst erklärte Birgit Schyboll, dass damit 40 unheilbar erkrankten Kindern und Angehörigen eine ganz besondere Woche abseits vom Alltag auf der Insel Norderney möglich gemacht werden soll. „Sie können dabei eine Woche wirklich durchatmen und bekommen vielleicht auch das, was ihr auch braucht: Möglichst viele Glücksmomente. Mit diesem Geld können wir eine Party mit unseren Kindern machen.“

