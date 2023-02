Rasselbande unterstützt die Waldbühne Wattenscheid-Höntrop

Wattenscheid. Karneval für den guten Zweck: Die Rasselbande aus Wattenscheid verkauft einen Ansteck-Pin für den guten Zweck - nämlich die Waldbühne Höntrop.

Der Höntroper Rasselbande e.V. verkauft seinen Ansteck-Pin – zum elfjährigen-Bestehen angefertigt – für einen guten Zweck, nämlich für die Sanierung der Waldbühne Höntrop. Auch beim großen Biwak am Samstag, 4. Februar, ab 11.11 Uhr auf dem Alten Markt in Wattenscheid-City. Der Erlös aus dem Verkauf werde nach der Session dem Verein Kolping Waldbühne-Höntrop e.V. zur Verfügung gestellt, so Vorsitzender Christian Eusten.

Verkauf auch beim großen Biwak in Wattenscheid

„Wir unterstützen den Verein, weil es uns wichtig ist, örtliche Institutionen zu bedenken und wir natürlich darauf hoffen, bald wieder die schon lange geschlossene Waldbühne besuchen zu können“, sagt der Tischlermeister. Der Pin wird für vier Euro angeboten und kann z.B. beim Biwak am Samstag (4.) auf dem Alten Markt in Wattenscheid-City sowie in der kompletten Karnevalszeit und darüber hinaus bei den Mitgliedern der Höntroper Rasselbande erworben werden. „Dargestellt sind unser Frack und der Höntroper Kirchturm als Wiedererkennungsmerkmal unseres Ordens, und im Hintergrund das Karnevalszelt, welches hoffentlich 2024 zur Karnevalszeit wieder eröffnet werden kann.“

Der Ansteck-Pin der Rasselbande Wattenscheid-Höntrop – der Verkauf ist zugunsten der Waldbühne im Südpark. Foto: RBH

Vor 11 Jahren gegründet: Die jecke Rasselbande aus Wattenscheid ist gut drauf. Auch wenn der Zeltkarneval ausfällt, denn der Platz Auf dem Esch ist belegt durch Flüchtlingsunterkünfte. Trotzdem ist die Rasselbande weiter munter dabei im jecken Treiben. „Wir waren elf Gründungsmitglieder“, so Eusten. Mittlerweile sind es rund 30 Mitstreiter. Und: Die jecke Gruppe ist der 11. Verein im Festausschuss Wattenscheider Karneval (FWK). Doch es gehe nicht um Zahlen, sondern Aktivitäten. Und der Trupp um Christian Eusten und Torben Drolshagen hat im Laufe der Zeit mächtig zugelegt zum Kneipenkarneval als Keimzelle.

Der Vergangenheit verbunden und der Zukunft verpflichtet

Unvergessen als Novum in Wattenscheid das große Karnevalszelt in Westenfeld, wo Auf dem Esch erstmals 2019 mehrere Tage lang zahlreiche Besucher bei einem attraktiven Programm mächtig feiern konnten bis Rosenmontag. Dafür war eine professionelle Vorbereitung und Mitarbeit nötig. Eusten: „Wir sind allerdings weiterhin im engen Austausch mit der Stadt Bochum und damit guter Dinge, dass wir demnächst eine alternative Veranstaltungsfläche finden werden. Daher ist die Fortführung des Zeltkarnevals im Jahr 2024 fest eingeplant.“ Das Motto laute weiterhin: „Der Vergangenheit verbunden und der Zukunft verpflichtet.“ In Frack und Karohose sowie mit Bollerwagen „nehmen wir weiter an den Umzügen teil. Mit dem ,Karierten Kneipenkarneval’ riefen wir schließlich im Jahr 2015 eine innovative Art der Karnevalsveranstaltung ins Leben“.

