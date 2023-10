Die Polizei sucht Zeugen zu einem Raubüberfall auf ein Geschäft in Wattenscheid.

Zeugen gesucht Räuber schubst Verkäuferin: Geschäft in Bochum ausgeraubt

Bochum-Wattenscheid. Unbekannte rauben Bargeld in einem Geschäft in Bochum-Wattenscheid. Die Verkäuferin spricht einen der Täter an und wird zur Seite gestoßen.

Nach einem Raub in einem Geschäft am August-Bebel-Platz 10 in Wattenscheid sucht die Polizei Zeugen.

Am Mittwoch, 18. Oktober, betraten zwei bislang unbekannte Männer gegen 11.30 Uhr den Verkaufsraum. Während einer der beiden die Verkäuferin (61, aus Essen) in ein Gespräch verwickelte, ging der andere Mann in den Hinterraum und entwendete Bargeld.

Die 61-jährige Verkäuferin bleibt unverletzt

Als die Verkäuferin das bemerkte und ihn darauf ansprach, stieß er sie zur Seite. Die Frau blieb unverletzt. Daraufhin flüchteten beide Männer mit der Beute in unbekannte Richtung.

Beide Tatverdächtige sprechen mit osteuropäischem Akzent

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: 1. Tatverdächtiger: 30 bis 35 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, schlank, schwarze kurze Haare, schwarzer kurzer Bart, bekleidet mit schwarzer Jacke und schwarzer Jeans. Er sprach mit osteuropäischem Akzent.

2. Tatverdächtiger: 30 bis 35 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, kräftige Statur, blonde kurze Haare, bekleidet mit einer beigen Jacke. Er sprach ebenfalls mit osteuropäischem Akzent.

Die Kripo ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise.

