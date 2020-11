Die Regionalniederlassung Ruhr von Straßen.NRW hat auf dem dritten Bauabschnitt des Radschnellwegs Ruhr (RS1) eine weitere Lücke geschlossen.

Auf dem etwa einen Kilometer langen Abschnitt zwischen der Ückendorfer Straße (Gelsenkirchen) und der Parkstraße (Bochum) sind Büsche und Eisenbahnschienen entfernt worden, um Platz für die insgesamt 7,3 Meter breite Trasse zu schaffen. Dieser Abschnitt des RS1 soll zum Ende des zweiten Quartals 2021 inklusive Beschilderung und Markierung fertig sein.

101 Kilometer von Duisburg nach Hamm

Die ersten beiden Abschnitte von der Hattinger Straße bis zur Ückendorfer Straße sind noch nicht komplett fertiggestellt, können aber teils bereits genutzt werden. Für dem Umbau der Kreuzung des RS1 mit der Krayer Straße war die Verbindung am Wochenende gesperrt. Nach dem Ausbau von alten Gleisen und Schwellen ist die Lücke bereits wieder asphaltiert worden, es fehlt noch die Markierung.

Es sollen am Ende 101 Kilometer sein, die Radfahrer auf dem Radschnellweg RS1 von Duisburg nach Hamm zurücklegen können. Mit dem Durchstich für das Teilstück Gelsenkirchen am Wattenscheider Bach hat sich eine weitere Lücke in dem Großprojekt geschlossen.

Vorab wurde das Landesrecht so verändert, dass Landesstraßen und Radschnellwege schneller geplant werden können. Das bedeutet auch, dass zum Standard ein Ausbau „4 + 2“ gehört, vier Meter Radweg und zwei Meter getrennter Fußweg. Weiter zählt dazu eine durchgehende Beleuchtung in den Städten und ein Winterdienst, der die Strecken von 6 bis 22 Uhr schnee- und eisfrei hält.

Naturnahe Gestaltung des Wattenscheider Bachs

Für die 2,8 Kilometer lange Teilstrecke werden 7,06 Millionen Euro investiert. Seit 2016 sind Planung und Bau der Radschnellwege in die Verantwortung des Landesbetriebes Straßen.NRW übergegangen und haben den Rang einer Landesstraße. Die naturnahe Umgestaltung des Wattenscheider Bachs beginnt im Anschluss im Jahr 2022 und dauert bis 2024.

