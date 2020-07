Polizei Radfahrerin gerät in Wattenscheid in Bahnschienen und stürzt

Bochum-Wattenscheid. Eine Bochumerin (42) ist mit dem Fahrrad in Bahnschienen in Wattenscheid geraten und gestürzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Bei einem Alleinunfall in Bochum-Wattenscheid ist am Mittwoch (22. Juli) eine 42-jährige Radfahrerin aus Bochum verletzt worden. Die Polizei teilt mit, dass die Frau in die Bahnschienen geriet und daraufhin stürzte.

Gegen 9.50 Uhr befuhr die Bochumerin mit ihrem Fahrrad den Schülerweg. Nach aktuellem Kenntnisstand wollte sie auf die Hochstraße in Richtung Wattenscheid einbiegen, so die Polizei. Dabei geriet sie in die Straßenbahnschienen und stürzte. Die Frau wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Fahrradunfall: Polizei Bochum hat Ermittlungen aufgenommen

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

