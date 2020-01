Premiere in Wattenscheid für internationale Zirkuskünstler

Die Sporthalle Westenfeld verwandelte sich am letzten Wochenende in eine Zirkusmanege. Denn „Watt’n Zirkus“ und die Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule waren Gastgeber für die erste Zirkus-Convention NRW. Internationale Zirkusartisten zeigten dabei ihr Können.

Artistische Einlagen wie hier an der Stange begeistern das Publikum in der Sporthalle Wattenscheid-Westenfeld. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Der Clown „Frodo“, „Sir Adam“ an den Diabolos, die Jongleure „Martin und Merle“ und die Artistin Anna Adams aus London – sie sind nur einige der professionellen Künstler, die am Wochenende Darbietungen auf höchstem Niveau in der Sporthalle Westenfeld zeigen. Im Rahmen der Zirkus-Convention begeistern sie die Zuschauer und vor allem den Zirkus-Nachwuchs aus NRW.

„Die Zirkus-Convention NRW findet in diesem Jahr zum ersten Mal statt“, betont Horst Kriebeler, Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft Zirkuspädagogik NRW. 120 Artisten aus neun Zirkusgruppen sowie 30 Pädagogen sind dazu in Wattenscheid zu Gast. Das Ziel der vom Familienministerium NRW geförderten Veranstaltung ist die Nachwuchsförderung. „Aber vor allem geht es darum, Spaß am Zirkus zu haben und sich auszutauschen“, sagt Kriebeler.

Viele Künstler haben an renommierten Zirkusschulen gelernt

Bei der Zirkus-Convention treten dabei auch Künstler auf, die an renommierten Zirkusschulen in London und Rotterdam gelernt haben. „Alle Künstler haben ihre Wurzeln in NRW und treten heute ohne Gage auf“, berichtet Horste Kriebeler. Ganz zur Freude gerade der jungen Artisten wie Julius (11) und Matti (12) aus Köln. „Wir haben an Diabolos und an einem Parcours geübt. Und wir hatten dabei viel Spaß“. Die beiden Neulinge sind sich einig: „Wir würden gerne noch mal dabei sein“.

„Wir freuen uns, dass uns die Landesarbeitsgemeinschaft Zirkus NRW als Ausrichtungsort ausgewählt hat“, sagt Jürgen Furmaniak, Zirkusdirektor von „Watt’n Zirkus“. „Wir haben mit Unterstützung des Event-Technik-Teams um Mike Herrmann hier optimale Bedingungen“, ergänzt er. Möglich wurde dies durch „viele Helferinnen und Helfer, die Tag und Nacht angepackt haben“.

Wattenscheid Zirkus-Gala am Samstag Die Zirkus-Gala 2020 der Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule findet am kommenden Freitag, 24. Januar, ab 18 Uhr in der Sporthalle Westenfeld neben der Schule, Lohackerstraße 15, statt. Unter dem Motto „Jump! Are you ready?“ werden dabei Artisten zwischen zehn und 18 Jahren von „Watt’n Zirkus“ auftreten. Weitere Informationen dazu auf wp.msm-ge.de oder telefonisch unter Tel. 02327/ 60 56 10.

Und durch Trainer wie Dominik Krleza und Ossei Östenwind. Die ehemaligen Schüler der Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule unterstützen die Nachwuchs-Artisten wie Lotta (11) von „Watt’n Zirkus“ bei der Zirkus-Convention dabei, eigene Zirkus-Nummern zu erstellen. „Dafür haben sie teilweise bis mitten in der Nacht geprobt“, schildert Jürgen Furmaniak die Begeisterung der jungen Zirkus-Artisten. Diese wird besonders beim Auftritt der erfahrenen „Watt’n Zirkus“-Mitglieder deutlich. Bei ihrem „Heimspiel“ in der Sporthalle Westenfels zeigen sie eine spektakulären Artisten-Show.

Die Zirkus-Convention erhielt weitere Unterstützung von der Stadt Bochum, dem Schulteam und von Wattenscheider Firmen. Wattenscheid und Zirkus, das passt gut zusammen. Man darf schon jetzt auf mehr Zirkus-Veranstaltungen in Westenfeld gespannt sein. Der Nachwuchs steht bereits in den Startlöchern.

