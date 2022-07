Postbank gibt Standort in Wattenscheid-Mitte komplett auf

Der Postbank-Standort in Bochum-Wattenscheid an der Hochstraße wird Mitte August geschlossen.

Wattenscheid-Mitte. Die Postbank gibt ihren Standort in der ehemaligen Hauptpost in Wattenscheid-Mitte auf - Leerstand droht. Wie es weitergeht.

Das Gerücht gab es schon lange, doch jetzt steht es fest: Die Post wird ihren traditionsreichen Standort an der Hochstraße 31 komplett aufgeben. Derzeit ist hier im Erdgeschoss noch die Postbank mit anderen Dienstleistungen untergebracht. „Die Postbank wird ihre Filiale dort schließen. Sie ist letztmalig geöffnet am Dienstag, 16. August“, so Postbanksprecher Oliver Rittmaier. Und lässt damit endlich die Katze aus dem Sack.

Das ehemalige Hauptpostgebäude in Wattenscheid-Mitte wird dann leer stehen – sofern sich nicht andere Mieter finden für das große Haus an der Kreuzung zur Otto-Brenner-/Swidbertstraße. Derzeit werden die beiden getrennt nutzbaren Etagen auf Ebay als Gewerbeimmobilien zur Miete angeboten.

Postbank verlässt Standort Wattenscheid

Die Postbank verlässt diesen Standort vollständig, das schließt die SB-Geräte mit ein. Rittmaier betont: Das Angebot an Post- und Paketdienstleistungen bleibe auch in Zukunft bestehen „und wird durch unseren Kooperationspartner Deutsche Post sichergestellt“: Am 16. August eröffnet dafür die neue Partner-Filiale der Deutschen Post in der Oststraße 4-6, am Alten Markt gelegen. Bankdienstleistungen werde diese neue Partner-Filiale aber nicht anbieten.

Postbank: Wattenscheid-Filiale unwirtschaftlich

Eine Filiale der „Deutsche Post/DHL“ war an der Hochstraße schon seit vielen Jahren nicht mehr: Das „Postgeschäft“ wurde nur nebenbei von den Mitarbeitern der Postbank betrieben. Rittmaier weiter: „Wir schließen eine Filiale nur dann, wenn sie sich nicht mehr wirtschaftlich betreiben lässt. Dabei kommt es vor allem auf die Art der Leistungen an, die unsere Kunden in der Filiale nachfragen, nicht auf die Anzahl der Kunden. Für uns muss das Verhältnis zwischen reinen Serviceleistungen (z.B. Postdienstleistungen, Bargeldauszahlung) und wertschaffendem Neugeschäft (z.B. durch Abschlüsse und Nutzung von Bankprodukten wie Ratenkrediten, Wertpapieren oder Versicherungen) stimmen.“ Auch in Wattenscheid habe sich das Kundenverhalten verändert, die Filiale sei unwirtschaftlich geworden. „Nur durch eine stetige Anpassung unseres Filialnetzes können wir langfristig als Unternehmen wirtschaftlich arbeiten.“

Ex-Postgebäude als Gewerbeimmobilie Im Postgebäude an der Hochstraße 31 werden derzeit über ein Maklerbüro zwei Etagen als Gewerbeimmobilien zur Miete angeboten; der Quadratmeterpreis liegt bei 7,50 Euro. 540 Quadratmeter im Erdgeschoss für eine Monatsmiete von 4250 Euro (für Einzelhandel und Kioske) sowie 450 Quadratmeter im schon freigezogenen ersten Obergeschoss für 3375 Euro monatlich (für Büros und Praxen); eine separate Aufteilung sei möglich.

Lösung für Post-Mitarbeiter

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Filiale würden nicht entlassen. „Die durch die Schließung der Filiale entfallenden Stellen werden sozialverträglich im Rahmen bestehender betrieblicher Vereinbarungen abgebaut. Zur Anzahl der Mitarbeitenden in unseren Filialen veröffentlichen wir aus Sicherheitsgründen (Überfallprävention) keine Angaben.“

Zu den Gründen der Schließung erklärt Rittmaier: „Das Kundenverhalten hat sich durch die fortschreitende Digitalisierung deutliche verändert. Dieser Trend hat sich seit Beginn der Corona-Pandemie nochmals verstärkt.“ So würden „unsere Online-Angebote zunehmend stärker genutzt, und zwar über alle Altersgruppen hinweg. Das gilt sowohl für das klassische Online-Banking, als auch für den Online-Abschluss von Produkten wie privaten Ratenkrediten, oder ergänzende Online-Angebote wie die virtuelle Verbindung zu unseren Beratern.“ Der Filialanzahl sei in den vergangenen Jahren auf heute rund 650 reduziert worden.

Postbank-Kunden werden informiert

Die Kunden würden per Aushang in der Filiale und persönlichem Anschreiben über die Schließung informiert, auch über die nächstgelegenen Postbank-Filialen, die neue Partner-Filiale der Deutschen Post und die nächstgelegenen Möglichkeiten zur kostenfreien Bargeldversorgung. Infos auch unter www.postbank.de/filialen und www.postbank.de/geldautomaten. Filialen der Postbank und Partner-Filialen der Deutschen Post mit Bankdienstleistungen sowie Geldautomaten werden auf einer Karte anzeigt. Neben den Geldautomaten der Postbank finden Kunden dort auch die Geräte der Cash Group-Partner, sowie Shell Tankstellen und diejenigen Supermärkte, die das sogenannte Cashback-Verfahren anbieten.

