Post-Shop plötzlich geschlossen – Alternativen für Kunden

Eineinhalb Jahre lang war die Postfiliale in „Mery‘s Tobacco Shop“ in Wattenscheid. Jetzt hat die Filiale geschlossen.

Wattenscheid Die Post hat in Bochum zuletzt immer mehr Filialen aufgegeben. Jetzt trifft es erneut einen Laden in Wattenscheid. Wie es dort weitergeht.

Seit Tagen rätseln Menschen in Wattenscheid, was mit der Postfiliale im Kiosk an der Oststraße passiert ist. Das Ladenlokal von „Mery‘s Tobacco Shop“ ist leergeräumt, das Logo der Post mit grauem Klebeband verdeckt. Für viele Kunden kommt das wohl überraschend, in sozialen Medien tauschen sie sich aus. Warum die Filiale geschlossen hat, weiß anscheinend niemand.

Das Thema Post ist ein schwieriges in Wattenscheid. Erst vor eineinhalb Jahren hat die Postbank ihren langjährigen Standort in der ehemaligen Hauptpost geschlossen, an dem Kunden auch Post- und Paketdienstleistungen nutzen konnten. Die neue Filiale in einem Kiosk in der Innenstadt bedeutete damit schon Einbußen: Anders als bei der Hauptpost bekamen Kunden hier zum Beispiel keine Bankdienstleistungen mehr.

Für Kunden bleiben zwei Postfilialen in der Wattenscheider Innenstadt

Für die Post hat sich der Standort im Kiosk an der Oststraße offenbar nicht rentiert. „Die Filiale wurde von den Kunden nicht so angenommen, wie wir uns das erhofft hatten, sodass die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben war“, erklärt Rainer Ernzer, Pressesprecher der DHL Group. Die Post habe daher kurzfristig schließen müssen, zudem habe es schon einen Nachmieter gegeben.

Dass die Post die Filiale an der Oststraße schließen wird, darüber hat sie ihre Kunden nicht informiert. Alternativen gebe es in Wattenscheid aber an zwei anderen Standorten in unmittelbarer Nähe. Wer die Post erreichen und Paketdienstleistungen nutzen möchte, könne zum einen auf die Filiale an der Hochstraße 12 zurückgreifen. Zum anderen gebe es eine Filiale im Gertrudiscenter. Beide Filialen sind laut Ernzer rollstuhltauglich und daher für jeden barrierefrei zugänglich.

