Polizei Bochum sucht drei Einbrecher – Zeugen gesucht

Die Polizei fahndet nach drei Männern, die Montagnacht in ein Lebensmittelgeschäft in Wattenscheid-Günnigfeld einbrechen wollten.

Wattenscheid-Günnigfeld. Drei Männer wollten Montagnacht in ein Lebensmittelgeschäft in Wattenscheid-Günnigfeld einbrechen. Sie wurden gestört, konnten aber fliehen.

Die Polizei sucht drei Einbrecher und bitte dabei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Am frühen Montagmorgen, 10. August, war es gegen 3 Uhr an der Günnigfelder Straße 93 zu einem Einbruchsversuch in ein Lebensmittelgeschäft gekommen.

Die noch unbekannten Täter hatten nach Polizeiangaben eine Glasscheibe der Eingangstür eingeschlagen. Darauf wurden Anwohner aufmerksam. Ohne in das Geschäft einzudringen, flüchteten die drei Täter laut Polizei vom Tatort.

Die männlichen Einbrecher werden wie folgt beschrieben: Einer ist ca. 1,75 Meter groß, schlank, kurze schwarze Haare, trug zur Tatzeit ein weißes T-Shirt und eine kurze Hose. Der zweite Täter ist ebenfalls ca. 1,75 Meter groß, etwas dicker und mit einem schwarzen T-Shirt und einer kurzen Hose bekleidet. Der dritte im Bunde ist etwas größer, dünn, trug ein schwarzes T-Shirt und eine kurze Hose.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 0234/ 909-8405 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Hinweise von möglichen Zeugen.

