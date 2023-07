Packstation: Weinpaket kommt erst mit großer Verspätung an

DHL-Packstationen gibt es an immer mehr Stellen - auch in Bochum.

Bochum-Eppendorf. Die DHL setzt mittlerweile auf die Packstationen, auch in Bochum. Was das für Probleme mit sich bringen kann und wie die Post dazu steht.

Die zunehmende Digitalisierung bei der Post findet nicht bei allen Zuspruch. Insbesondere die Packstationen und die App stellten Volker Hensel (82) aus Bochum für eine längere Zeit vor Probleme.

Das Paket der Deutschen Post (DP) kam am 14. Juni wie geplant bei ihm zu Hause an, jedoch konnte er das Paket nicht annehmen. Nachdem das Paket dann an eine Packstation geliefert wurde, begann für Hensel das Problem mit der Technik.

Ein Paket Wein bringt unerwartete Probleme mit sich

Volker Hensel und seine Frau leben seit 2014 in Wattenscheid-Eppendorf. Der ehemalige Textilingenieur hat zuvor in Frankfurt gelebt und gearbeitet und befindet sich seit nun beinahe 17 Jahren in Rente. Er und seine Frau trinken gerne mal ein Glas Wein, wie er sagt. Deswegen hatte er sich auch ein Paket Wein von einem bekannten Weinhändler bestellt.

Nach einer wahren Odyssee mit seinem Paket erzählt Volker Hensel (82) aus Bochum von all den Dingen, die bei der DHL-Zustellung passiert sind. Foto: Jonas Fuhrmann / WAZ

„Es war amüsant gewesen, das muss ich sagen.“ Mit diesen Worten beschreibt Volker Hensel süffisant das, was nach der Lieferung des Paketes an die Packstation geschehen ist. Ursprünglich erhielt er einen Lieferschein, mit dem er aufgefordert wurde, das Paket an der Station abzuholen. Dazu könne er entweder einen Code auf einem Bildschirm eingeben oder sich die Post-App herunterladen. Da kein Bildschirm an der Packstation vorhanden war, musste also die App her. Trotz eines, seiner Meinung nach, ausreichenden Wissens um Computer und Technik hatte Hensel Schwierigkeiten mit der App.

Erst mit Hilfe, Telefonaten mit dem Kundenservice der DP und postalischem Verkehr konnte das Problem gelöst und das Paket schließlich erfolgreich geliefert werden. Allerdings macht sich Volker Hensel Sorgen um andere ältere Menschen, wenn es um die Post geht.

Kritik: Digitalisierung hänge viele Menschen ab

Dass die Post sich so auf die Verwendung von digitalen Hilfsmitteln wie Apps, Handys oder Laptops eingestellt habe und dies auch von ihren Kunden und Kundinnen einfordere, ist für Volker Hensel ein Problem. Was Computer angeht, kennt er sich aus und hat dazu auch noch Hilfe bekommen. Viele ältere Menschen oder Menschen ohne diese technischen Hilfsmittel würden aber „zurückbleiben“. Hensel hat auch keine Hoffnung, dass sich das noch ändern wird. „Die kümmern sich nicht darum“, sagt er mit Verweis auf die Verantwortlichen bei der Deutschen Post. Man müsse das System übersichtlicher und einfacher gestalten, damit sich auch ältere Menschen darin zurechtfinden können.

Deutsche Post: Packstationen als „Kernelemente“ moderner Logistik

Auf Nachfrage der WAZ ist die DHL der Ansicht, dass die Anzahl der Beschwerden rund um die Packstationen nicht „im Verhältnis zur täglichen Nutzerzahl“ stehe; und es würden sich nicht besonders viele ältere Kunden beschweren.

Die Packstationen von Post & DHL bieten den Kunden rund um die Uhr die Möglichkeit, Pakete und frankierte Post zu senden und abzuholen. Dies ist, wie die DHL auf Nachfrage der WAZ mitteilt, insbesondere in Zeiten des wachsenden Online-Shoppings von Vorteil. Schon heute gibt es, nach Angaben der DHL, rund 12.000 Packstationen in Deutschland, die Anzahl solle in den nächsten Jahren auf 15.000 erhöht werden.

Die Packstationen hätten auch weitere Vorteile: Sie tragen laut DHL zur Reduzierung der CO2-Emissionen bei, was durch das Entfallen der „Haustür-Zustellung“ und der erhöhten Liefermenge zu begründen sei. Durch die Solar-Anlagen auf den Packstationen könnten diese auch an Orten aufgestellt werden, wo es vorher nicht möglich war. Auch könnten diese Packstationen an „zentralen Orten des öffentlichen Lebens aufgestellt werden und somit zu einer effizienteren Gestaltung der Logistik beitragen“.

